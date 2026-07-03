Coup dur pour le Brésil : un cadre à nouveau absent face à la Norvège

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Coup dur pour le Brésil : un cadre à nouveau absent face à la Norvège
Photo: © photonews
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Selon le média espagnol Sport, qui cite le média brésilien GE, Raphinha sera à nouveau absent avec le Brésil pour le huitième de finale face à la Norvège, après avoir déjà manqué les rencontres contre l'Écosse et le Japon. La rencontre se tiendra ce dimanche à 22h00, au MetLife Stadium.

Il n'a toujours pas participé à un entraînement collectif, se remettant toujours d'une blessure au biceps fémoral droit. Il a cependant récemment débuté sa phase de rééducation, comprenant notamment un retour progressif sur les terrains, d'abord avec des chaussures de sport et ensuite des crampons.

L'entraîneur Carlo Ancelotti ainsi que son staff avaient décrété que s'il n'était pas apte pour la séance de ce jeudi, il ne serait pas présent face à la Norvège. Cette rencontre arrive alors trop rapidement pour espérer qu'il y participe. La sélection brésilienne ne souhaite pas se précipiter avec son joueur pour éviter une rechute.

De retour pour un éventuel quart de finale ? 

Sa participation à un éventuel quart de finale est par contre envisagée. Le Brésil affrontera en cas de qualification le vainqueur du match entre le Mexique et l'Angleterre le samedi 11 juillet prochain.

À noter également que le Brésil doit se passer de Lucas Paquetá, touché à l'arrière de la cuisse gauche. Il est de son côté forfait pour le reste de la Coupe du monde 2026.

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