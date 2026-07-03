"Elle vient de montrer au monde entier de quoi sont faits les champions" : Zlatan impressionné par la Belgique

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Elle vient de montrer au monde entier de quoi sont faits les champions" : Zlatan impressionné par la Belgique
Photo: © photonews
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Consultant pour la chaîne américaine Fox News, Zlatan Ibrahimović s'est exprimé sur la victoire des Diables Rouges face au Sénégal (3-2) après une remontée folle.

La légende vivante du football n'en revenait pas après le coup de sifflet final : "Ce n'était pas une remontée... c'était de la pure folie footballistique. La Belgique était au fond du trou, les supporters avaient presque accepté la défaite, et pourtant elle est parvenue à arracher la victoire des mains du Sénégal. C'est la différence entre les équipes qui y croient et celles qui paniquent."

"Le Sénégal avait déjà un pied en huitièmes de finale, mais il a laissé l'histoire lui échapper. On n'a pas souvent l'occasion de changer l'histoire du football de son pays, et ce soir, ils ont vu ce rêve disparaître sous les yeux de millions de personnes. Cette douleur les accompagnera pour toujours."

Zlatan impressionné par la Belgique

Zlatan Ibrahimović salue la réaction belge : "La Belgique vient de montrer au monde entier de quoi sont faits les champions. Elle a refusé d'abandonner, s'est battue jusqu'à la dernière seconde et a transformé le désespoir en une immense joie. Des soirées comme celle-ci créent des légendes, mais elles brisent aussi des cœurs."

"C'est ça, la Coupe du monde. Ce soir, une nation danse dans les rues tandis qu'une autre pleure. La Belgique a écrit l'une des plus grandes remontées de ce tournoi, et le reste du monde est désormais prévenu... n'enterrez jamais cette équipe avant le coup de sifflet final", a-t-il conclu au micro de Fox News.

Un contraste saisissant avec le match face à l'Iran


Un scénario totalement opposé au match contre l'Iran (0-0), où le Suédois s'était montré zlatanesque après la rencontre : "En première mi-temps, j’ai failli m’endormir. En deuxième mi-temps, je me suis endormi. Ce match n'avait rien. Un autre match nul pour la Belgique. Je n'ai rien à dire de plus, je cède la parole à mes collègues."

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