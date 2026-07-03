Huit joueurs contrôlés positif lors d'un contrôle antidopage à la Coupe du Monde !

Scott Crabbé, journaliste football
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Huit joueurs contrôlés positif lors d'un contrôle antidopage à la Coupe du Monde !
Photo: © photonews

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La Tunisie pensait enfin être tranquille après sa Coupe du Monde catastrophique. C'était sans compter sur les résultats d'un test antidopage.

La défaite 5-0 en préparation contre les Diables Rouges avait donné le ton : la Tunisie a vécu un véritable naufrage durant cette Coupe du Monde. Des défaites sèches (5-1 contre la Suède, 4-0 contre le Japon et 3-1 contre les Pays-Bas), un changement d'entraîneur en plein milieu de la compétition, des scandales avant même le retour au pays : tout ce qui pouvait déraper a viré au fiasco.

Même plusieurs jours après leur départ du sol amércain, la sélection tunisienne fait encore parler, bien malgré elle. En cause, un contrôle antidopage positif. Un comble vu les performances de l'équipe.

La viande mexicaine à l'origine de la consommation de clenbutérol ?

Selon les informations du Daily Mail, plusieurs joueurs ont en effet été dopés à leur insu. Après avoir mangé de la viande contenant du clenbutérol, huit d’entre ont été contrôlé positif à cette substance présente sur la liste des produits interdits de l’Agence mondiale antidopage. Elle est notamment connue pour ses effets bronchodilatateurs.

Comment a-t-elle été ingérée ? Dans certains pays, dont le Mexique, le clenbutérol est encore utilisé comme stimulateur de croissance pour le bétail. La substance provoque ainsi des cas de contamination involontaire assez régulièrement. La Tunisie ne devrait donc pas être punie par la FIFA.

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