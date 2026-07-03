La panenka de Mohamed Salah ! L'Egypte s'en sort au bout du suspense !

Scott Crabbé, journaliste football
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La panenka de Mohamed Salah ! L'Egypte s'en sort au bout du suspense !
Photo: © photonews
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L'Egypte s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire au bout du suspense contre l'Australie. Pour les Pharaons, tout s'est joué aux tirs au but.

Une occasion en or : voici ce que représentait ce match pour l'Egypte et l'Australie dans la perspective des huitièmes de finale. Et ce sont les Socceroos qui ont dégainé les premiers, mais la frappe de Volpato a été repoussée par la barre après cinq minutes.

C'est toutefois l'Egypte qui a ouvert le score sur sa première occasion cinq minutes plus tard. Suite à un coup franc dévié de Mohamed Salah, Karim Hafez a adressé un bon centre à Emam Ashour, au bon endroit pour faire 0-1 de la tête dès la dixième minute. Sur leur lancée, les Pharaons ont continué à pousser jusqu'à la pause fraîcheur. Dans le deuxième quart-temps, les Australiens ont retrouvé leurs esprits à l'occasion d'un long temps fort. Sans parvenir à concrétiser toutefois : 0-1 au repos.

L'Egypte joue avec son bonheur

L'Australie a finalement été récompensée dix minutes après la reprise. Sur un coup franc, Mohamed Hany a poussé les ballons au fond de ses filets en tentant de se dégager (55e, 1-1). Même buteur contre les Diables, mais aussi même défenseur maladroit dans ses seize mètres : tout était à refaire pour l'Egypte, qui a toutefois attendu la fin de match pour réellement remettre son adversaire sous pression. Mais pas suffisamment pour éviter les prolongations.

Lors de cet extra time, les deux équipes ont semblé attendre la séance de tirs au but. Mis à part quelques escarmouches égyptiennes, ces trente minutes suppleméntaires n'ont rien apporté...si ce n'est la montée au jeu de Mathew Ryan pour la séance fatidique.


Malgré ce coup de bluff australien, l'Egypte a d'emblée pris les commandes, bien aidée par une panenka de Mohamed Salah et un raté de Harry Souttar, qui a voulu se la jouer Youri Tielemans mais a envoyé son ballon en tribune. Quelques instants plus tard, les Pharaons pouvaient fêter leur qualification pour les huitièmes de finale, ils y affronteront le vainqueur du duel entre l'Argentine et le Cap-Vert, prévu sur le coup de minuit.

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