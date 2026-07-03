Le Real Madrid met fin aux rumeurs : Enzo Fernández ne rejoindra pas le Real Madrid

Le Real Madrid a tenu à mettre fin aux rumeurs concernant un transfert d’Enzo Fernández. Le club madrilène affirme qu’il n’est pas en discussions avec Chelsea pour recruter le milieu de terrain argentin et précise n’avoir entrepris aucune démarche, directe ou indirecte.

Enzo Fernández ne signera donc pas au Real Madrid. Le joueur, actuellement sous contrat avec Chelsea jusqu’au 30 juin 2032, était cité du côté du club madrilène, mais il s’agit de fausses informations.

L’international argentin est actuellement concentré sur sa Coupe du monde avec l’Argentine. Il est évidemment un pion essentiel de l’équipe championne du monde en titre. Quittera-t-il le club londonien cet été ? Cela reste éventuellement possible, d’autant que plusieurs grands clubs européens suivraient sa situation de près. Mais, une chose est sûre : il ne rejoindra pas le Real Madrid.

À la lumière des informations et des déclarations parues ces derniers jours concernant le prétendu intérêt du Real Madrid CF pour le joueur Enzo Fernández, le club tient à préciser qu'il n'a entrepris aucune démarche, ni directement ni indirectement, pour recruter le joueur concerné et qu'il n'a, par ailleurs, aucune intention de procéder à un tel transfert.

Le Real Madrid tient à exprimer son plus grand respect envers Enzo Fernández, un grand footballeur dont la carrière et les qualités sont largement reconnues, ainsi qu'envers Chelsea FC, un club avec lequel il entretient d'excellentes relations institutionnelles.

Précisément par respect pour une institution comme Chelsea FC et conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours guidé les actions du Real Madrid, le club estime nécessaire de démentir catégoriquement ces spéculations infondées, qui sont totalement fausses.





Le Real Madrid regrette que, malgré la clarté des faits et l'absence de toute démarche de sa part, des informations ne correspondant pas à la réalité continuent d'être diffusées. Celles-ci ne font qu'alimenter la confusion parmi les supporters et nuisent inutilement aux clubs et aux personnes concernés.