Analyse Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ?

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ?
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Ce lundi, la Belgique retrouve à Seattle un adversaire qui lui avait bien réussi en mars dernier à Atlanta : les USA. Une équipe qui semble avoir bien changé depuis... ou pas ?

Après une prestation comme celle des Diables Rouges ce mercredi face au Sénégal, l'heure est à la prudence. Un miracle ne peut pas effacer le constat que durant 80 minutes environ, nous n'étions nulle part face aux Lions de la Teranga, qui méritaient même de mener plus largement que 0-2. 

Pourtant, assez paradoxalement, les Belges abordent le 8e de finale avec plus de confiance que le 16e. C'était déjà le cas avant la rencontre : on entendait beaucoup, tant chez les supporters que chez les observateurs, l'opinion selon laquelle le Sénégal était plus fort, ou au moins moins adapté à nos qualités que les USA. 

Et surtout, il y a ce précédent : une large victoire (2-5) en mars dernier face à des États-Unis aux défauts évidents. Les Diables avaient très mal entamé le match, et avaient déjà souffert face aux feux follets américains, Pulisic et Balogun en tête. C'est la naïveté américaine qui avait fait défaut aux hommes de Mauricio Pochettino... mais CBS le soulignait à l'époque : c'était "exactement le genre de match qu'il fallait" à Team USA.

Le retour de Dest, l'éclosion de Freeman 

Et visiblement, des leçons ont été tirées de cette amère expérience : l'expérience de Pochettino y est certainement pour quelque chose... mais quelques retours font également la différence. Le flanc droit américain, qui avait amené du danger sur le plan offensif mais souffert derrière, est totalement différent : Sergiño Dest, blessé en mars, est placé comme ailier droit et derrière lui, plutôt qu'un Weah friable, c'est le grand talent Alex Freeman (21 ans), un but et un assist dans ce tournoi, qui s'est imposé comme un pilier de l'équipe. 

Pulisic Christian
© photonews

Autre retour crucial : celui de Tyler Adams, qui était absent en mars. Le milieu de terrain de Bournemouth est l'un des joueurs les mieux cotés du noyau étatsunien (35 millions d'euros) et le garant de l'équilibre de l'entrejeu, un équilibre qui faisait cruellement défaut face à la Belgique. Son retour en n°6, couplé au replacement de Weston McKennie dans l'entrejeu (il avait débuté sur l'aile face aux Diables), change du tout au tout la dynamique américaine. 

Pochettino a trouvé son onze de base 

Bref : le onze de base des USA sera bien différent lundi à Seattle de celui qui a affronté la Belgique à Atlanta. Cinq joueurs ont en effet quitté le onze depuis, y compris l'ex-Genkois McKenzie mais aussi le gardien de but Matt Turner remplacé par Matt Freese, portier de New York City.

"Maintenant, on connaît le onze de base avant la rencontre", nous a résumé brièvement Michael Adubato, journaliste pour Yanks Abroad (qui avait analysé USA-Belgique pour nous en mars), quand nous lui avons demandé ce qui avait surtout permis aux USA de progresser à pas de géant depuis le mois de mars. Mauricio Pochettino a trouvé son onze. 

Balogun Folarin
© photonews

Quant à ceux qui restent dans le onze, ils performent à un niveau nettement plus élevé : pour schématiser, on peut dire que le "Jeremy Doku américain" ne rate pour l'instant pas sa compétition - il s'agit bien sûr de Christian Pulisic. Une équipe du calibre des USA ne peut pas se permettre que son meilleur joueur passe au travers d'un tournoi, et l'ailier de l'AC Milan a été étincelant face au Paraguay (avant de sortir blessé) puis contre la Bosnie-Herzégovine. 

Malheureusement pour les USA, leur vrai facteur X durant cette Coupe du Monde 2026 a été Folarin Balogun, avec 3 buts et une passe décisive... et le buteur de l'AS Monaco sera absent lundi, suspendu après son carton rouge. C'est une énorme perte : si les Américains sont assez enthousiastes, parfois jusqu'à la naïveté, dès qu'il s'agit de leur équipe nationale, la plupart que nous avons croisés à Seattle après la qualification face à la Bosnie-Herzégovine reconnaissaient volontiers que sans Balogun, tout serait beaucoup plus difficile. 

Les USA veulent leur Russie-Espagne 

Enfin, au-delà du sportif, ce qui fait la différence, c'est bien sûr l'enthousiasme d'une nation à domicile. On a un peu sous-estimé le soutien que le public américain apporterait à son équipe nationale, dans l'idée un peu réductrice que ce n'était "pas un pays de football". Si ce constat est progressivement en train de tomber en désuétude, il oublie aussi de prendre un compte un élément crucial : les USA sont un pays de sport... et un pays incroyablement patriote. 

"Si l'équipe nationale de curling a une chance de gagner quelque chose, tout le pays sera devant ses écrans sans rien comprendre des règles" : un Américain rencontré à Seattle nous a très bien résumé la chose. Le soutien des Américains envers leur équipe de soccer est inconditionnel, qu'ils soient démocrates, républicains, amateurs de football ou pas. Un peu comme toute la Russie s'était unie derrière la Sbornaïa en 2018. 

À l'époque, la Russie avait atteint les quarts de finale, allant jusqu'à éliminer l'Espagne en 8e de finale suite à une prestation fantastique d'Igor Akinfeev. Les USA n'ont jusqu'à présent éliminé "que" la Bosnie-Herzégovine : ils attendent encore "leur" Russie-Espagne, un exploit face à une nation du top mondial. Est-ce pour ce lundi ? 

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