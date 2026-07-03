LIVE Coupe du monde 3/7
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ?
Ce lundi, la Belgique retrouve à Seattle un adversaire qui lui avait bien réussi en mars dernier à Atlanta : les USA. Une équipe qui semble avoir bien changé depuis... ou pas ? (Lire la suite)
Un coup à jouer en huitième ? Il y avait une classe d'écart entre la Suisse et l'Algérie
La Suisse s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en prenant la mesure de l'Algérie (2-0). La Nati s'est rapidement mise à l'abri dans cette rencontre. (Lire la suite)
Chancelant jusqu'au bout mais qualifié : Roberto Martinez conjure ses démons face à la Croatie
Le Portugal sera bien au rendez-vous en huitième de finale. Les troupes de Roberto Martinez ont pourtant souffert contre la Croatie. (Lire la suite)
Qui met l'ambiance dans le vestiaire des Diables ? "Les choix musicaux d'Arthur n'étaient pas très bons..."
Après une telle qualification, les Diables ont naturellement fait la fête dans le vestiaire, avant une journée plus légère ce jeudi. Mais qui met de l'ambiance dans ce genre de moments ? (Lire la suite)
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