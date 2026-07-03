LIVE Coupe du monde 3/7

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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Ce lundi, la Belgique retrouve à Seattle un adversaire qui lui avait bien réussi en mars dernier à Atlanta : les USA. Une équipe qui semble avoir bien changé depuis... ou pas ? (Lire la suite)

Un coup à jouer en huitième ? Il y avait une classe d'écart entre la Suisse et l'Algérie

La Suisse s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en prenant la mesure de l'Algérie (2-0). La Nati s'est rapidement mise à l'abri dans cette rencontre. (Lire la suite)

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Le Portugal sera bien au rendez-vous en huitième de finale. Les troupes de Roberto Martinez ont pourtant souffert contre la Croatie. (Lire la suite)

Qui met l'ambiance dans le vestiaire des Diables ? "Les choix musicaux d'Arthur n'étaient pas très bons..."

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Après une telle qualification, les Diables ont naturellement fait la fête dans le vestiaire, avant une journée plus légère ce jeudi. Mais qui met de l'ambiance dans ce genre de moments ? (Lire la suite)

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Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
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France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 3-2* Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 3-0 Autriche Autriche
Portugal Portugal 2-1 Croatie Croatie
Suisse Suisse 2-0 Algérie Algérie
Australie Australie 20:00 Egypte Egypte
Argentine Argentine 04/07 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
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