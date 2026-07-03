LIVE Coupe du monde 3/7 : "Il n’y avait pas penalty", Luka Modrić critique la VAR

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LIVE Coupe du monde 3/7 : "Il n’y avait pas penalty", Luka Modrić critique la VAR
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Nicolas Baccus

Luka Modrić critique la VAR : "Il n'y avait pas penalty"

Luka Modrić était très déçu suite à l'élimination de la Croatie face au Portugal (2-1). Il a critiqué en zone mixte l'utilisation de la VAR : "Quand la VAR a été introduite pour la première fois, j’ai dit que je n’aimais pas ça. Avec le temps, elle s’est révélée utile dans certains cas, mais soit elle est utilisée à mauvais escient, soit je ne sais pas…"

"Soit elle est appliquée de manière sélective, soit en fonction de l’importance de l’équipe. Parce que, à mon avis, la VAR ne devrait intervenir qu’en cas d’erreur manifeste flagrante à 200%. Aujourd’hui, pour moi, il n’y avait pas penalty. Ils étaient à la lutte et se tiraient mutuellement. On n’accorde pas de penalties comme ça au football."

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Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 3-2* Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 3-0 Autriche Autriche
Portugal Portugal 2-1 Croatie Croatie
Suisse Suisse 2-0 Algérie Algérie
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