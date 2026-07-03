LIVE Coupe du monde 3/7 : "Il n’y avait pas penalty", Luka Modrić critique la VAR
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Luka Modrić critique la VAR : "Il n'y avait pas penalty"
Luka Modrić était très déçu suite à l'élimination de la Croatie face au Portugal (2-1). Il a critiqué en zone mixte l'utilisation de la VAR : "Quand la VAR a été introduite pour la première fois, j’ai dit que je n’aimais pas ça. Avec le temps, elle s’est révélée utile dans certains cas, mais soit elle est utilisée à mauvais escient, soit je ne sais pas…"
"Soit elle est appliquée de manière sélective, soit en fonction de l’importance de l’équipe. Parce que, à mon avis, la VAR ne devrait intervenir qu’en cas d’erreur manifeste flagrante à 200%. Aujourd’hui, pour moi, il n’y avait pas penalty. Ils étaient à la lutte et se tiraient mutuellement. On n’accorde pas de penalties comme ça au football."
Julian Nagelsmann est limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp prêt à le remplacer ?
Julian Nagelsmann n'est officiellement plus l'entraîneur de la sélection allemande. Suite à l'élimination de la Mannschaft de la Coupe du monde, le technicien allemand a été remercié. (Lire la suite)
Seattle, trop "woke" pour Trump ? Le président ne soutiendra pas Team USA face aux Diables Rouges
Ce n'est pas une surprise : même si les USA joueront un 8e de finale très important lundi face à la Belgique, Donald Trump ne sera pas présent au Lumen Field de Seattle. (Lire la suite)
Coup de tonnerre en Allemagne, Jürgen Klopp se prépare !
L'émoi est grand en Allemagne après l'élimination en huitième de finale contre le Paraguay. Le sélectionneur Julian Nagelsmann ne devrait pas survivre à ce traumatisme. (Lire la suite)
Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ?
Ce lundi, la Belgique retrouve à Seattle un adversaire qui lui avait bien réussi en mars dernier à Atlanta : les USA. Une équipe qui semble avoir bien changé depuis... ou pas ? (Lire la suite)
Un coup à jouer en huitième ? Il y avait une classe d'écart entre la Suisse et l'Algérie
La Suisse s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en prenant la mesure de l'Algérie (2-0). La Nati s'est rapidement mise à l'abri dans cette rencontre. (Lire la suite)
Chancelant jusqu'au bout mais qualifié : Roberto Martinez conjure ses démons face à la Croatie
Le Portugal sera bien au rendez-vous en huitième de finale. Les troupes de Roberto Martinez ont pourtant souffert contre la Croatie. (Lire la suite)
Qui met l'ambiance dans le vestiaire des Diables ? "Les choix musicaux d'Arthur n'étaient pas très bons..."
Après une telle qualification, les Diables ont naturellement fait la fête dans le vestiaire, avant une journée plus légère ce jeudi. Mais qui met de l'ambiance dans ce genre de moments ? (Lire la suite)
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