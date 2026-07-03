"L’une des équipes favorites du tournoi" : Mauricio Pochettino prudent avant d'affronter la Belgique

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"L’une des équipes favorites du tournoi" : Mauricio Pochettino prudent avant d'affronter la Belgique
Photo: © photonews
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L'entraîneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, se méfie de la Belgique, que les Américains affronteront en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Il est conscient que, face aux Diables Rouges, ce ne sera pas une mince affaire pour ses hommes.

Les deux équipes s'étaient affrontées en match de préparation pour la Coupe du monde fin mars dernier. La Belgique s'était imposée sur le score de 2-5. Désormais, elles s'affronteront en Coupe du monde, au stade des huitièmes de finale, comme lors du Mondial 2014, où les hommes de Marc Wilmots s'étaient imposés après les prolongations (2-1).

Suite à la qualification des États-Unis pour les huitièmes de finale après un succès sur le score de 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine, Mauricio Pochettino s'est exprimé sur le prochain adversaire des États-Unis, la Belgique. "Avant même le début de la Coupe du monde, et après ce que j’ai vu lors des premiers matches, je considère la Belgique comme l’une des favorites pour remporter le titre mondial", a-t-il déclaré.


Mauricio Pochettino prudent avant d'affronter la Belgique

Il ne sous-estime pas les Diables Rouges : "La Belgique est une équipe d’une qualité exceptionnelle avec un excellent sélectionneur national, que je connais très bien (Rudi Garcia). Ce sera un match très difficile et nous devrons nous surpasser."

"Nous devons continuer à rêver et à travailler dur. Grâce au soutien de nos fans à Seattle, nous devons croire en nos chances de passer au tour suivant", a-t-il conclu.

Cette rencontre se tiendra mardi prochain à 2h00 du matin, heure belge. Il faudra alors se coucher tard ou se lever très tôt, c'est selon, pour regarder en direct cette rencontre depuis la Belgique. Une rencontre serrée est annoncée. Les États-Unis affichent un beau visage depuis le début de la Coupe du monde. Ils se sont imposés à trois reprises et se sont inclinés lors du troisième match de groupe face à la Turquie (3-2), mais avec un effectif remanié, la qualification étant déjà assurée.

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