Officiel : un dirigeant belge rejoint Arsenal par la grande porte

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un dirigeant belge rejoint Arsenal par la grande porte
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Ces dernières années, le travail de Pascal De Maesschalck en France n'est pas passé inaperçu. Cela lui vaut de rejoindre un environnement de rêve à Arsenal.

Scott Crabbé

Pascal De Maesschalck nouveau directeur de l'académie d'Arsenal

Comme annoncé, Pascal De Maesschalck a bien rejoint Arsenal. Notre compatriote quitte donc Strasbourg, il a été officialisé par les Gunners comme nouveau directeur de l'académie. L'ancienne fourmi ouvrière des centres de formation du Club de Bruges et de Monaco  a été accueilli avec beaucoup de respect : "Sa nomination témoigne de notre engagement constant à bâtir l'une des meilleures académies au monde et à garantir aux jeunes joueurs talentueux l'environnement, le soutien et les opportunités nécessaires pour atteindre leur plein potentiel", peut-on lire dans le communiqué officiel. Pascal De Maesschalck succède à Per Mertesacker, qui a quitté le club à la fin de la saison dernière après huit ans à ce poste.

Ces dernières années, le travail de Pascal De Maesschalck en France n'est pas passé inaperçu. Cela pourrait lui valoir de rejoindre un environnement de rêve à Arsenal.

En Belgique, le nom de Pascal De Maesschalck est longtemps resté inconnu. Il faut dire que notre compatriote de 52 ans est d'abord resté dans l'ombre au Club de Bruges, où il a oeuvré comme directeur du centre de formation de 2007 à 2021.

Pascal De Maesschalck
© photonews

Après avoir accompagné l'éclosion de plusieurs pépites brugeoises, De Maesschalck a précédé Philippe Clément de quelques mois en signant à Monaco à l'été 2021. Sur le Rocher, il a été nommé Coordinateur Jeunes jusqu'en 2024, avec à nouveau quelques belles éclosions, comme Eliesse ben Seghir (aujourd'hui au Bayer Leverkusen), Maghnes Akliouche et Soungoutou Magassa (aujourd'hui à West Ham).

Il a ensuite changé de casquette en devenant le Directeur Technique du Racing Strasbourg. En Alsace, il a là aussi participé aux progrès du club, demi-finale de la dernière édition de la Conférence League.

Bientôt à la tête du centre de formation d'Arsenal ?

Pascal De Maesschalck a beau être au sein du réseau multipropriétés de Chelsea, il pourrait bien rejoindre Arsenal, grand rival des Blues. The Athletic rapportent en effet que les Gunners ont frappé à la porte pour s'attirer les services de l'ancien Brugeois.

Arsenal voudrait faire de Pascal De Maesschalck le nouveau responsable de son centre de formation. Si les négociations aboutissent, il succèderait à Per Mertesacker. L'ancien défenseur central allemand du club s'en va après pas moins de huit saisons à la tête de l'Académie des Gunners, le premier rôle de son après-carrière, après avoir raccroché les crampons à Londres en 2018.

Pascal De Maesschalck avait également été cité du côté d'Anderlecht il y a quelques mois, mais le poste de Directeur Sportif est finalement revenu à Antoine Sibierski. Il n'en fait pas moins partie de ces Belges de l'ombre qui montent, tout comme Nils Koppen, cité avec insistance dans le board de West Ham United.

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