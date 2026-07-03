Officiel : un dirigeant belge rejoint Arsenal par la grande porte
Ces dernières années, le travail de Pascal De Maesschalck en France n'est pas passé inaperçu. Cela lui vaut de rejoindre un environnement de rêve à Arsenal.
Pascal De Maesschalck nouveau directeur de l'académie d'Arsenal
Comme annoncé, Pascal De Maesschalck a bien rejoint Arsenal. Notre compatriote quitte donc Strasbourg, il a été officialisé par les Gunners comme nouveau directeur de l'académie. L'ancienne fourmi ouvrière des centres de formation du Club de Bruges et de Monaco a été accueilli avec beaucoup de respect : "Sa nomination témoigne de notre engagement constant à bâtir l'une des meilleures académies au monde et à garantir aux jeunes joueurs talentueux l'environnement, le soutien et les opportunités nécessaires pour atteindre leur plein potentiel", peut-on lire dans le communiqué officiel. Pascal De Maesschalck succède à Per Mertesacker, qui a quitté le club à la fin de la saison dernière après huit ans à ce poste.
We are pleased to announce the appointment of Pascal De Maesschalck as our new Academy Director.— Arsenal (@Arsenal) July 3, 2026
Welcome to Arsenal, Pascal! 🤝
Ces dernières années, le travail de Pascal De Maesschalck en France n'est pas passé inaperçu. Cela pourrait lui valoir de rejoindre un environnement de rêve à Arsenal.
En Belgique, le nom de Pascal De Maesschalck est longtemps resté inconnu. Il faut dire que notre compatriote de 52 ans est d'abord resté dans l'ombre au Club de Bruges, où il a oeuvré comme directeur du centre de formation de 2007 à 2021.
Après avoir accompagné l'éclosion de plusieurs pépites brugeoises, De Maesschalck a précédé Philippe Clément de quelques mois en signant à Monaco à l'été 2021. Sur le Rocher, il a été nommé Coordinateur Jeunes jusqu'en 2024, avec à nouveau quelques belles éclosions, comme Eliesse ben Seghir (aujourd'hui au Bayer Leverkusen), Maghnes Akliouche et Soungoutou Magassa (aujourd'hui à West Ham).
Il a ensuite changé de casquette en devenant le Directeur Technique du Racing Strasbourg. En Alsace, il a là aussi participé aux progrès du club, demi-finale de la dernière édition de la Conférence League.
Bientôt à la tête du centre de formation d'Arsenal ?
Pascal De Maesschalck a beau être au sein du réseau multipropriétés de Chelsea, il pourrait bien rejoindre Arsenal, grand rival des Blues. The Athletic rapportent en effet que les Gunners ont frappé à la porte pour s'attirer les services de l'ancien Brugeois.
Arsenal voudrait faire de Pascal De Maesschalck le nouveau responsable de son centre de formation. Si les négociations aboutissent, il succèderait à Per Mertesacker. L'ancien défenseur central allemand du club s'en va après pas moins de huit saisons à la tête de l'Académie des Gunners, le premier rôle de son après-carrière, après avoir raccroché les crampons à Londres en 2018.
Pascal De Maesschalck avait également été cité du côté d'Anderlecht il y a quelques mois, mais le poste de Directeur Sportif est finalement revenu à Antoine Sibierski. Il n'en fait pas moins partie de ces Belges de l'ombre qui montent, tout comme Nils Koppen, cité avec insistance dans le board de West Ham United.
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