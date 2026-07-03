Seattle, trop "woke" pour Trump ? Le président ne soutiendra pas Team USA face aux Diables Rouges

Ce n'est pas une surprise : même si les USA joueront un 8e de finale très important lundi face à la Belgique, Donald Trump ne sera pas présent au Lumen Field de Seattle.

C'est le grand absent de cette Coupe du Monde 2026, alors que beaucoup pensaient qu'il en profiterait pour se montrer autant que possible : Donald Trump n'a pour l'instant assisté à aucune rencontre de la compétition. Même pas au match d'ouverture de l'équipe américaine, le 12 juin à Los Angeles.

Bien sûr, le président des États-Unis est un homme occupé, qui a notamment une guerre en Iran sur les bras. Mais Donald Trump a toutefois trouvé le temps, durant cette Coupe du Monde, d'assister aux finales de la NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs avant l'entame du tournoi, et a organisé un événement de l'UFC sur le gazon de la Maison Blanche (une première dans l'histoire, très critiquée) le 14 juin dernier.

Seattle, trop "woke" pour Donald Trump ?

Mais malgré son amitié supposée avec Gianni Infantino, et les ronds de jambe de ce dernier pour plaire à l'administration Trump, le 47e président des États-Unis n'a pas encore fait son apparition dans un stade. Ce lundi pourrait être le moment où jamais : les USA affrontent la Belgique, et ne seront pas favoris.

Mais selon le Seattle Times et d'autres médias locaux, la région a fait savoir qu'aucune visite officielle n'était prévue le 6 juillet à Seattle, et ce alors que la ville s'y préparait (un dispositif de sécurité gigantesque serait bien sûr mis en place). Le Telegraph affirmait au début du tournoi que Trump prévoyait de ne se montrer qu'en cas de demi-finale de Team USA, ainsi que pour remettre le trophée au vainqueur le 19 juillet prochain.

Le fait que ce match potentiellement historique pour les USA se déroule à Seattle a certainement joué un rôle dans cette décision qui peut surprendre. Les relations entre Donald Trump et la côte Ouest sont en effet tendues : on se rappelle ainsi que c'est à Los Angeles qu'ont eu lieu certaines des manifestations anti-ICE les plus virulentes du pays. Le match d'ouverture des USA avait lieu au SoFi Stadium : Donald Trump n'y aurait pas été accueilli en héros.





Pas plus qu'il ne le serait à Seattle. Pour y loger depuis plus de 20 jours désormais et avoir déjà bien pris nos marques dans ses rues et auprès des locaux, on peut vous le confirmer : oui, Seattle est ce qu'on peut appeller une ville "woke" - les drapeaux LGBT+ sont omniprésents, et l'attitude globale est loin des clichés que vous pourriez avoir à l'encontre des Américains. Trump n'est pas en odeur de sainteté dans l'État de Washington, qui est l'un des six États américains votant le plus démocrate : lors des deux campagnes de Donald Trump, il y a été battu à plate couture. Bref : réserver sa première apparition dans cette Coupe du Monde 2026 à la Cité Émeraude n'était pas une option.