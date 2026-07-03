Son dernier tournoi ? La fédération a prévu une réunion cruciale avec Thibaut Courtois

Thibaut Courtois réfléchit à son avenir chez les Diables Rouges. Selon Het Nieuwsblad, l'Union Belge compte s’asseoir autour de la table avec le gardien après la Coupe du monde.

Thibaut Courtois reste, dans ce Mondial aussi, d’une valeur inestimable pour les Diables Rouges. Le gardien du Real Madrid a maintenu la Belgique à flot à plusieurs reprises en phase de groupes, surtout contre l’Égypte et l’Iran. Pourtant, il est loin d’être certain qu’il poursuivra sa carrière internationale après ce tournoi.

Selon Het Nieuwsblad, l’Union belge compte se mettre à table avec Courtois après la Coupe du monde afin de discuter de son avenir en équipe nationale. Le Limbourgeois de 34 ans avait déjà indiqué, avant le début du tournoi, qu’il envisageait d’arrêter avec les Diables Rouges. Il avait notamment évoqué son âge et la vie de famille plus fournie que ses derniers forfaits en sélection lui avaient offert.

La fédération espère toutefois que Courtois ne tournera pas définitivement la page. Un départ constituerait donc un coup dur sur le plan sportif pour la Belgique. Même si de jeunes gardiens sont prêts à prendre le relais à terme, Senne Lammens en tête, son importance reste grande dans le vestiaire.

Thibaut Courtois encore de la partie à l'Euro 2028 ?

Une solution pourrait être un programme adapté. D’après le quotidien, Courtois pourrait envisager de faire l’impasse sur certaines rencontres, comme des matchs de Ligue des Nations. De quoi ménager son corps tout en restant disponible pour les grands tournois.

D’autres cadres expérimentés, comme Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, discuteront eux aussi de leur avenir avec la fédération après la Coupe du monde. Les Diables Rouges s’apprêtent ainsi à entrer dans une phase de transition importante.





Pour Courtois, une suite n’est en tout cas pas à exclure. Dans deux ans, l’Euro au Royaume-Uni l’attend et il aura alors 36 ans, un âge qui reste tout à fait envisageable pour un gardien. Tout dépendra de son état physique et des accords qu’il pourra trouver avec la l'Union Belge.