"Sorry, Rudi" : un site Internet permet de s'excuser auprès du sélectionneur des Diables

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Sorry, Rudi" : un site Internet permet de s'excuser auprès du sélectionneur des Diables
Photo: © photonews
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Plus personne ne croyait en Rudi Garcia à la 85e minute de la rencontre face au Sénégal, ce mercredi soir. Depuis le coup de sifflet final, un site Internet a été créé pour recevoir des excuses adressées au sélectionneur national.

Peu avant la 85e minute, la messe semblait être dite pour les Diables Rouges. La Belgique était toujours menée 0-2 par le Sénégal et les critiques envers Rudi Garcia fusaient de partout : sur les réseaux sociaux, dans les studios de télévision ainsi que dans les fan zones où des centaines de milliers de supporters se sont réunis à travers le pays.

Les choix de notre sélectionneur étaient remis en question, ses changements vertement critiqués et son approche jugée trop passive, trop floue. L'altercation entre Leandro Trossard et Youri Tielemans laissait aussi transparaître que l'ambiance au sein du groupe n'était pas aussi bonne que ce que l'on voulait bien nous dire.

Plus personne n'y croyait

Mais tout a basculé en quelques minutes. Les Diables ont soudain retrouvé de l'énergie, de la pression et de l'efficacité, et ont renversé la vapeur en signant l'une des remontadas les plus incroyables de l'histoire de la Coupe du monde. Là où on parlait encore de débâcle peu avant, c'est surtout l'euphorie qui résonnait au coup de sifflet final.

Et ce retournement de situation express a trouvé un prolongement sur Internet. Sur le site sorryrudi.be, les supporters peuvent désormais laisser un message pour présenter leurs excuses au sélectionneur. "À la 85e minute, plus personne ne croyait en lui. Après le match, on a toujours du mal à y croire. Aujourd’hui, il est l’heure de le remercier", peut-on lire en haut de la page principale.

L’initiative vient d’un créatif bruxellois, qui a expliqué à VRT News comment son idée a spontanément surgi. "Moi aussi, à la 85e, je criais ‘Rudi dehors’", confie-t-il. "Et une demi-heure plus tard, j’ai dû me corriger. Il s’est soudain révélé maître dans ses choix."

Lire aussi… 📷 "J'ai moi-même payé pour apprendre" : Rudi Garcia explique encore ses propos après Belgique - Sénégal

Un site Internet pour s'excuser auprès de Rudi Garcia

Le message de l’action est clairement ludique : ceux qui ont douté trop vite et qui culpabilisent peuvent désormais le reconnaître publiquement. "De Garcia à Garcia : désolé Rudi, je ne douterai plus jamais de toi", glisse-t-on avec un clin d’œil. Il n'a pas fallu longtemps pour que de nombreux messages humoristiques arrivent sur le site.

"Vous m'avez oublié dans les vestiaires ! Y a-t-il quelqu'un qui peut venir me chercher ?", a notamment écrit un rigolo qui a signé Matias Fernandez-Pardo. "J'ai effectué 90 % du travail", aurait également commenté Georges Leekens, tandis que Joaquin Seys a également été imité. "Coach, je veux jouer aussi, s'il vous plaît. Ma mère dit que je peux me joindre à vous", est-il écrit. Pas certain, cela dit, que Rudi Garcia prête beaucoup d'attention à ces excuses numériques.

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