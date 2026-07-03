Un coup à jouer en huitième ? Il y avait une classe d'écart entre la Suisse et l'Algérie

Scott Crabbé, journaliste football
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Un coup à jouer en huitième ? Il y avait une classe d'écart entre la Suisse et l'Algérie
Photo: © photonews
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La Suisse s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en prenant la mesure de l'Algérie (2-0). La Nati s'est rapidement mise à l'abri dans cette rencontre.

Quelques heures après la qualification du Portugal face à la Croatie, la Suisse et l'Algérie entraient en scène pour se disputer une place en huitième de finale. Après un entame de partie légèrement dominée par les Fennecs, c'est bien la Suisse qui a pris les commandes dès la dixième minute.

Sur un gros travail de Johan Manzambi, Breel Embolo s'est imposé en costaud dans le rectangle pour ouvrir le score (10e, 1-0). Dos au mur, l'Algérie a intensifié sa domination, mais sans pour autant mettre Gregor Kobel sous pression. En fin de premier acte, les Suisses ont même cru hériter d'un penalty pour un accrochage sur Manuel Akanji sur corner, mais le VAR n'a finalement pas appelé l'arbitre à venir revoir la phase à l'écran.

La Suisse en contrôle

1-0 au repos, mais le but du break est tombé dès la reprise pour les Suisses. Il est l'oeuvre de Dan Ndoye, opportuniste pour reprendre un ballon mal repoussé par Rafik Belghali, qu'on a bien connu à Malines (46e, 2-0). L'ancien latéral du KV a tenté de se racheter cinq minutes plus tard, avec un excellent centre pour Riyad Mahrez, mais Denis Zakaria s'est interposé in extremis pour contrer sa reprise.

Avertie, la Suisse a mieux géré ses deux buts d'avance par la suite, en faisant circuler le ballon pour fatiguer des Algériens fort à la peine. La Nati pensait même inscrire le 3-0, mais Fabian Rieder a manqué l'immanquable devant le but vide, permettant finalement à Luca Zidane d'intervenir.


Sans conséquence pour la Suisse, qui s'impose donc 2-0 et verra bien les huitièmes de finale. L'adversaire sera connu la nuit prochaine, à l'issue du match entre la Colombie et le Ghana, prévu sur le coup de trois heures du matin.

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