Deux joueurs ont marqué les esprits : les enseignements du succès du Standard à Verlaine

Il ne faut jamais tirer trop de conclusions d'un premier match amical de préparation, mais voici tout de même quelques petits enseignements à retenir après la victoire du Standard à Verlaine, ce samedi.

Le Standard s’est facilement imposé sur la pelouse de Verlaine (0-7) ce samedi pour sa première rencontre amicale de préparation à la saison 2026-2027. Une rencontre "dont il ne faut pas tirer trop d'enseignements et qui sert surtout à remettre des kilomètres dans les jambes", dixit Vincent Euvrard. Voici tout de même les quelques petits enseignements de cette partie.

Une défense à 3, pas spécialement définitive

Avec Ibe Hautekiet, Daan Dierckx et Noa Sy avant la pause, puis Henry Lawrence, Bosko Sutalo et Jordi Makiese pour la seconde période, le Standard a évolué en 3-5-2 ce samedi à Verlaine. "Ce n'est pas pour autant que ce sera notre système définitif", a confié Vincent Euvrard à notre micro après la partie. Pour rappel, Ibrahim Karamoko était malade, Nayel Mehssatou blessé, tandis que Mohammed El Hankouri et Dimitri Lavalée reviennent de blessure et ne sont pas encore aptes à jouer avec des contacts.

Un 3-5-2 qui a bien fonctionné pour prendre à défaut cette équipe de Verlaine dans laquelle on retrouvait notamment Logan Bailly (ex-Diable Rouge, Genk, OHL, Mouscron), Alessio Cascio (ex-RFC Liège) ou encore Sacha Bustin, le frère de Jordan Bustin (ex-RFC Liège, transféré au Beerschot). Une rencontre qui s'est notamment déroulée sous les yeux de Benoit Nyssen, lui aussi ancien Sang & Marine qui évolue désormais à Zulte Waregem.

Tobias Mohr offre le premier but de la saison

Il ne s'agit pas d'un match officiel, mais Tobias Mohr a bien inscrit le premier but de la saison des Rouches, lui qui succède à Adnane Abid à ce petit jeu, en dribblant Logan Bailly dès les premières secondes. Sur son côté gauche, l'Allemand s'est montré en vue et a également beaucoup conseillé Noa Sy, qui défendait juste derrière lui.

Le jeune défenseur central est d'ailleurs à créditer d'une bonne prestation, au même titre qu'Onésime Kalonji, René Mitongo ou encore Charli Spoden chez les jeunes. Le voir jouer la première mi-temps plutôt que la deuxième comme le reste de la "classe U23" n'était cependant qu'une question d'équilibre et pas un message particulier envoyé.





Pas encore un grand Ilaimaharitra, Nsimba s'est mis en confiance

Auteur de plusieurs pertes de balle et plus capable de créer du mouvement à cinq minutes de la pause pour permettre à Tobias Mohr de jouer une touche (il lui a plutôt proposé de la donner vers l'avant plutôt que d'assurer la possession), Marco Ilaimaharitra n'a pas encore grandement rassuré.

Bruny Nsimba, quant à lui, a mis le temps de se mettre en confiance avec trois belles occasions ratées afin de finalement trouver le chemin des filets en fin de première mi-temps. L'ancien attaquant de Dender contribue beaucoup à la construction du jeu et apporte une touche physique qui manquait quelque peu dans l'avant-garde des Rouches.

Adnane Abid et Bernard Nguene dans tous les bons coups

Ils ont été les deux grands détonateurs de la rencontre. Le Verviétois a un pied dans les quatre buts de la première période, "et a été meilleur quand il a davantage saisi les espaces", nous a expliqué Vincent Euvrard, tandis que le Camerounais, particulièrement affûté par rapport à la saison dernière, s'est offert un joli doublé. Les buteurs du Standard ont pris confiance puisque Timothé Nkada et René Mitongo ont aussi marqué en fin de match.

Enfin, Vincent Euvrard espère ne pas avoir perdu Laurens Goemaere dès le début de la préparation. L'ancien capitaine du Club NXT a été victime d'une semelle essuyée sur sa cheville et a cédé sa place à Ange-Gabriel Kokora après moins de vingt minutes en seconde période.