"Il va falloir qu'on en ait dans le pantalon" : après Lukaku, Maxim De Cuyper garde le même thème

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
| Commentaire
"Il va falloir qu'on en ait dans le pantalon" : après Lukaku, Maxim De Cuyper garde le même thème
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2654

À trois jours d'États-Unis-Belgique, Maxim De Cuyper a évoqué le 8e de finale a venir et n'y est pas allé par quatre chemins. Il sait que ce ne sera pas un match facile.

La presse américaine n'utilise pas systématiquement les trois questions qui lui sont allouées en début de conférence de presse par l'Union Belge, mais à l'approche du 8e de finale entre les USA et la Belgique, on sent que l'intérêt pour les Diables Rouges a grimpé. Maxim De Cuyper a donc été interrogé en anglais, et a répondu très clairement sur ce qu'il faudra montrer lundi pour se qualifier.

"Je pense que le résultat du mois de mars (nda : victoire 2-5 des Diables) peut donner une image tronquée de ce qui nous attend lundi", prévient De Cuyper. "Les États-Unis grandissent dans ce tournoi, ils jouent à la maison et ont beaucoup de qualités. Quelles qualités ? Je ne vais pas trop en dire à ce sujet, mais nous les connaissons et nous serons prêts".

De Cuyper se méfie des USA, même sans Balogun 

Prêts, donc, à faire face à un stade de 66.000 places quasi-intégralement acquis à la cause américaine. "Il faudra en avoir dans le pantalon, voilà tout ("we will need balls", en anglais dans le texte)", sourit Maxim De Cuyper, sur le même thème que les "c**illes" de Romelu Lukaku après la qualification. "Nous devrons oser jouer notre jeu devant un public hostile. Ca ne doit pas nous perturber".

De Cuyper Maxim


C'est donc le caractère montré en fin de match face au Sénégal qu'il faut avoir dès le coup d'envoi lundi. "Il y a eu beaucoup de points positifs et négatifs à retirer de notre match mais le plus important est que nous en ayons tiré des leçons", souligne le latéral de Brighton & Hove Albion, qui insiste : le match de mars dernier à Atlanta n'a pas beaucoup d'importance.

"Cette rencontre aurait pu tourner différemment. Senne (Lammens) sort de beaux arrêts, sinon, nous ne tiendrions peut-être pas le même discours", rappelle De Cuyper. "Bien sûr, c'est tout de même un avantage de déjà les avoir joués à l'époque, mais il ne faut pas se laisser aveugler. C'est une équipe qui a énormément de qualité même sans Balogun". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Maxim De Cuyper

Plus de news

Son dernier tournoi ? La fédération a prévu une réunion cruciale avec Thibaut Courtois

Son dernier tournoi ? La fédération a prévu une réunion cruciale avec Thibaut Courtois

23:10
"L’une des équipes favorites du tournoi" : Mauricio Pochettino prudent avant d'affronter la Belgique

"L’une des équipes favorites du tournoi" : Mauricio Pochettino prudent avant d'affronter la Belgique

19:00
La panenka de Mohamed Salah ! L'Egypte s'en sort au bout du suspense !

La panenka de Mohamed Salah ! L'Egypte s'en sort au bout du suspense !

22:56
Huit joueurs contrôlés positif lors d'un contrôle antidopage à la Coupe du Monde !

Huit joueurs contrôlés positif lors d'un contrôle antidopage à la Coupe du Monde !

22:00
"Elle vient de montrer au monde entier de quoi sont faits les champions" : Zlatan impressionné par la Belgique

"Elle vient de montrer au monde entier de quoi sont faits les champions" : Zlatan impressionné par la Belgique

17:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/07: Smith - hokke - Brown - Beye

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/07: Smith - hokke - Brown - Beye

21:00
Officiel : un dirigeant belge rejoint Arsenal par la grande porte

Officiel : un dirigeant belge rejoint Arsenal par la grande porte

21:30
Le match d'une vie ? Un ancien joueur mystère de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Argentine

Le match d'une vie ? Un ancien joueur mystère de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Argentine

20:30
Bientôt de retour en Pro League ? Antoine Sibierski sur les traces d'une déception de La Gantoise

Bientôt de retour en Pro League ? Antoine Sibierski sur les traces d'une déception de La Gantoise

21:00
Une deuxième offre formulée : l'Union ne lâche pas sa nouvelle cible en défense

Une deuxième offre formulée : l'Union ne lâche pas sa nouvelle cible en défense

20:00
Une première depuis 2022 pour Felice Mazzù : "Je pense avoir retrouvé cette passion qui me caractérisait"

Une première depuis 2022 pour Felice Mazzù : "Je pense avoir retrouvé cette passion qui me caractérisait"

19:30
Officiel : un jeune attaquant prolonge au Standard

Officiel : un jeune attaquant prolonge au Standard

18:20
Coup dur pour le Brésil : un cadre à nouveau absent face à la Norvège

Coup dur pour le Brésil : un cadre à nouveau absent face à la Norvège

17:00
OFFICIEL : le Bayern de Vincent Kompany accueille une révélation allemande

OFFICIEL : le Bayern de Vincent Kompany accueille une révélation allemande

16:20
Le Club Bruges mise sur un entraîneur qui a travaillé avec Guardiola et Kompany pour remplacer Jonas De Roeck

Le Club Bruges mise sur un entraîneur qui a travaillé avec Guardiola et Kompany pour remplacer Jonas De Roeck

15:40
En vue contre le Sénégal : la Roma drague un Diable Rouge en plein Mondial

En vue contre le Sénégal : la Roma drague un Diable Rouge en plein Mondial

11:00
Seattle, trop "woke" pour Trump ? Le président ne soutiendra pas Team USA face aux Diables Rouges

Seattle, trop "woke" pour Trump ? Le président ne soutiendra pas Team USA face aux Diables Rouges

09:40
OFFICIEL : Anderlecht annonce le départ de Devon De Corte, qui se lance dans un défi à l'étranger

OFFICIEL : Anderlecht annonce le départ de Devon De Corte, qui se lance dans un défi à l'étranger

15:00
Le nouvel entraîneur de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à Naples est connu

Le nouvel entraîneur de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à Naples est connu

14:35
"Sorry, Rudi" : un site Internet permet de s'excuser auprès du sélectionneur des Diables

"Sorry, Rudi" : un site Internet permet de s'excuser auprès du sélectionneur des Diables

09:20
Julian Nagelsmann est limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp prêt à le remplacer ?

Julian Nagelsmann est limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp prêt à le remplacer ?

13:20
LIVE Coupe du monde 3/7 : "Il n’y avait pas penalty", Luka Modrić critique la VAR

LIVE Coupe du monde 3/7 : "Il n’y avait pas penalty", Luka Modrić critique la VAR

14:06
Habib Beye pour remplacer Pape Thiaw au poste de sélectionneur du Sénégal ?

Habib Beye pour remplacer Pape Thiaw au poste de sélectionneur du Sénégal ?

14:00
OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp prolonge son contrat

OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp prolonge son contrat

13:00
Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ? Analyse

Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ?

07:30
1
Officiel : Felice Mazzù ramène une vieille connaissance de Charleroi à Eupen

Officiel : Felice Mazzù ramène une vieille connaissance de Charleroi à Eupen

12:30
Accord personnel avec le joueur : l'Inter Milan pousse pour un cadre de l'Union

Accord personnel avec le joueur : l'Inter Milan pousse pour un cadre de l'Union

12:00
1
Un investisseur ciblé, un scénario catégoriquement écarté : le point sur la reprise du Standard

Un investisseur ciblé, un scénario catégoriquement écarté : le point sur la reprise du Standard

11:30
3
Persévérance et coup de fil à Lucas Stassin : les dessous de l'arrivée de Léo Pétrot à Anderlecht

Persévérance et coup de fil à Lucas Stassin : les dessous de l'arrivée de Léo Pétrot à Anderlecht

10:30
Qui met l'ambiance dans le vestiaire des Diables ? "Les choix musicaux d'Arthur n'étaient pas très bons..."

Qui met l'ambiance dans le vestiaire des Diables ? "Les choix musicaux d'Arthur n'étaient pas très bons..."

05:00
📷 Fini le damier vert et blanc : la RAAL présente son nouveau maillot

📷 Fini le damier vert et blanc : la RAAL présente son nouveau maillot

10:02
📷 "J'ai moi-même payé pour apprendre" : Rudi Garcia explique encore ses propos après Belgique - Sénégal

📷 "J'ai moi-même payé pour apprendre" : Rudi Garcia explique encore ses propos après Belgique - Sénégal

02/07
Coup de tonnerre en Allemagne, Jürgen Klopp se prépare !

Coup de tonnerre en Allemagne, Jürgen Klopp se prépare !

08:30
Officiel : Sébastien Dewaest se lance comme entraîneur dans l'un de ses anciens clubs

Officiel : Sébastien Dewaest se lance comme entraîneur dans l'un de ses anciens clubs

09:00
Cette nouvelle règle importante de la Coupe du monde ne sera pas maintenue en Europe la saison prochaine

Cette nouvelle règle importante de la Coupe du monde ne sera pas maintenue en Europe la saison prochaine

08:00
Un coup à jouer en huitième ? Il y avait une classe d'écart entre la Suisse et l'Algérie

Un coup à jouer en huitième ? Il y avait une classe d'écart entre la Suisse et l'Algérie

07:04

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 19:00 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 23:00 France France
Brésil Brésil 05/07 Norvège Norvège
Mexique Mexique 06/07 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 06/07 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 07/07 Belgique Belgique
Argentine / Iles du Cap-Vert ...-... Egypte Egypte
Suisse Suisse ...-... Colombie / Ghana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved