"Il va falloir qu'on en ait dans le pantalon" : après Lukaku, Maxim De Cuyper garde le même thème

À trois jours d'États-Unis-Belgique, Maxim De Cuyper a évoqué le 8e de finale a venir et n'y est pas allé par quatre chemins. Il sait que ce ne sera pas un match facile.

La presse américaine n'utilise pas systématiquement les trois questions qui lui sont allouées en début de conférence de presse par l'Union Belge, mais à l'approche du 8e de finale entre les USA et la Belgique, on sent que l'intérêt pour les Diables Rouges a grimpé. Maxim De Cuyper a donc été interrogé en anglais, et a répondu très clairement sur ce qu'il faudra montrer lundi pour se qualifier.

"Je pense que le résultat du mois de mars (nda : victoire 2-5 des Diables) peut donner une image tronquée de ce qui nous attend lundi", prévient De Cuyper. "Les États-Unis grandissent dans ce tournoi, ils jouent à la maison et ont beaucoup de qualités. Quelles qualités ? Je ne vais pas trop en dire à ce sujet, mais nous les connaissons et nous serons prêts".

De Cuyper se méfie des USA, même sans Balogun

Prêts, donc, à faire face à un stade de 66.000 places quasi-intégralement acquis à la cause américaine. "Il faudra en avoir dans le pantalon, voilà tout ("we will need balls", en anglais dans le texte)", sourit Maxim De Cuyper, sur le même thème que les "c**illes" de Romelu Lukaku après la qualification. "Nous devrons oser jouer notre jeu devant un public hostile. Ca ne doit pas nous perturber".



C'est donc le caractère montré en fin de match face au Sénégal qu'il faut avoir dès le coup d'envoi lundi. "Il y a eu beaucoup de points positifs et négatifs à retirer de notre match mais le plus important est que nous en ayons tiré des leçons", souligne le latéral de Brighton & Hove Albion, qui insiste : le match de mars dernier à Atlanta n'a pas beaucoup d'importance.

"Cette rencontre aurait pu tourner différemment. Senne (Lammens) sort de beaux arrêts, sinon, nous ne tiendrions peut-être pas le même discours", rappelle De Cuyper. "Bien sûr, c'est tout de même un avantage de déjà les avoir joués à l'époque, mais il ne faut pas se laisser aveugler. C'est une équipe qui a énormément de qualité même sans Balogun".