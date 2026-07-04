Il y a encore du boulot : Anderlecht en manque d'inspiration pour la première de Vítor Bruno

Anderlecht disputait cette après-midi le premier match amical de cette intersaison. Pour sa rencontre d'intronisation, Vitor Bruno repart avec un 0-0 contre Boulogne-sur-Mer.

L'heure du premier match amical a sonné pour Vitor Bruno à Anderlecht. Après une rencontre de préparation contre Hasselt finalement annulée, le nouvel entraîneur portugais du Sporting s'est assis sur le banc mauve pour la première cette après-midi à l'occasion d'un galop d'entraînement contre Boulogne-sur-Mer, équipe de Ligue 2 française.

On le sait, Anderlecht a rompu avec la tradition de ces dernières années en ne partant pas en stage à l'étranger cet été, comme cela avait été le cas au Portugal ou aux Pays-Bas ces dernières saison. Le groupe passe ainsi quelques jours au centre d'entraînement fédéral de Tubize suite aux travaux de rénovation en cours à Neerpede (le terrain principal y est pour le moment impraticable).

Des nouveaux visages, des revenants et des jeunes mobilisés

C'est donc sous le franc soleil du Proximus Basecamp de Tubize que le premier onze concocté par Vitor Bruno est monté sur le terrain. Un onze où l'on retrouvait notamment la nouvelle recrue Giulian Biancone. Le jeune Joshua Nga Kana (17 ans) était également aligné d'entrée, tout comme Zoumana Keita, qui a vécu une première saison pratiquement blanche à Bruxelles suite à une blessure en début de saison. Des revenants tels que Moussa N'Diaye et Luis Vazquez accompagnaient quant à eux le groupe.

Le onze de départ : Coosemans — Maamar, Biancone, Keita, Augustinsson — Kana, Stroeykens, Nga Kana — Degreef, Sikan, Cvetkovic.

Le premier acte a été très poussif, avec un milieu de terrain éprouvant des difficultés à créer du jeu. Mihajlo Cvetković a été l'un des Mauves les plus dangereux (une frappe sur la barre) mais s'est souvent retrouvé déporté sur le côté droit pour laisser la pointe de l'attaque à Danylo Sikan. Biancone a également placé sa tête sur la latte. Nga Kana a lui aussi cru ouvrir le score, mais son but a été annulé pour hors-jeu.





Anderlecht manque d'idées, Colin Coosemans joue à se faire peur

En défense, Zoumana Keita s'est montré intéressant, mais la plus grosse occasion du premier acte était à mettre à l'actif de Boulogne. Une sortie kamikaze de Colin Coosemans a en effet offert un penalty aux Français. Le gardien du Sporting s'est toutefois fait pardonner en détournant l'envoi, 0-0 au repos.

Bruno a profité de la pause pour remodeler son équipe. Avec trois milieux de terrain et un seul attaquant de pointe, le dispositif a affiché une autre dynamique. Léo Pétrot a lui aussi disputé ses premières minutes en défense. Enric Llansana, Tristan Degreef, Cedric Hatenboer, Alexander De Ridder et Jayden Onia Seke ont notamment été lancés.

Malgré les changements opérés et plus d'occasions franches, Anderlecht n'a pas réussi à prendre son adversaire à défaut dans le deuxième acte. Cette première sortie du Sporting se conclut donc par un 0-0. Le pressing haut voulu par Vitor Bruno en perte de balle est à souligner, mais ses troupes ont fini la rencontre avec trop de (vains) longs ballons pour tenter de faire la différence.

Dans les prochains jours, Anderlecht continuera à monter en puissance du côté de Tubize. Vitor Bruno sera toutefois encore privés de César Huerta et Nathan Saliba, toujours engagés à la Coupe du Monde aux Etats-Unis, mais aussi de Lucas Hey, Ilay Camara et Nathan De Cat, tous trois blessés. Le prochain match d'entraînement se tiendra samedi prochain face au NEC Nimègue en guise de conclusion de ce mini-stage. On l'a compris, il y a encore du boulot à trois semaines du deuxième tour préliminaire d'Europa League contre les Suédois d'Hammarby.