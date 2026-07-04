Le nouveau Matías Suárez ? Anderlecht sur les traces d'un petit ailier argentin

Luca Langoni sort d'un très bon début de saison en MLS. Cela n'a pas échappé à Anderlecht, qui souhaiterait le recruter.

Un petit ailier argentin d'1m75 évoluant dans le championnat américain : non, Anderlecht n'a pas coché le nom de Lionel Messi, mais bien de Luca Langoni. Ce dernier a également éclairé le début de saison en MLS avec trois buts et six assists en douze matchs, avant que la Coupe du Monde ne mette le championnat en pause.

Selon Sacha Tavolieri, Anderlecht s'intéresse bel et bien au joueur de New England Revolution et 'prévoit déjà une réunion pour sonder la possibilité d'un accord', tant avec Langoni qu'avec son club.

🟣 EXCL - RSC Anderlecht is keen on Luca Langoni!



🇺🇸 RSCA is interested in the New England Revolution winger and is already planning a meeting to sound out the possibility of a deal.



🇦🇷 Langoni is on the shortlist. Further discussions with his camp regarding this matter are… pic.twitter.com/8FUELC8RUm — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 3, 2026

Un intérêt qui s'inscrit dans la volonté d'apporter un peu plus de dynamisme et de créativité sur les flancs du Sporting. Hier, nous vous rapportions déjà qu'Antoine Sibierski ciblait un ancien de Pro League pour renforcer l'autre flanc.

Un profil intéressant mais encore loin d'être bouclé

De la créativité, Langoni n'en manque pas. Du haut de ses 24 ans, il a déjà mis la MLS d'accord grâce à ses coups de rein, son explosivité sur les premiers mètres et sa technique. Mais Anderlecht devra se montrer convaincant pour l'attirer cet été.





New England Revolution avait en effet payé pas moins de 6,20 millions Boca Juniors, son club formateur, pour l'acquérir il y a deux ans. Langoni est encore sous contrat jusqu'en décembre 2027 dans le club basé dans la région de Boston.

Pour ne citer qu'eux, Lucas Biglia, Nicolas Frutos, Matias Suarez et Nicolás Pareja avaient créé une petite filière argentine du côté de Saint-Guidon il y a quelques ananées. Luca Langoni la réactivera-t-elle ? Les premières réunions devraient rapidement en apprendre plus à la direction mauve quant à la faisabilité du transfert. Mais avec son deuxième tour préliminaire d'Europa League les 23 et 30 juillet, Anderlecht ne doit pas traîner pour offrir un noyau le plus complet possible à Vitor Bruno.