Les Diables Rouges ont encore faim : "Un tournoi réussi ? Certainement pas"

Avec une qualification héroïque face au Sénégal et alors que certaines grandes nations ont pris la porte, la Belgique peut-elle se satisfaire d'un 8e de finale ? Certainement pas, assure Maxim De Cuyper.

Les Diables Rouges ont évité une énorme désillusion face au Sénégal... mais ont aussi renversé une situation qu'on pensait désespérée face à une équipe qui, ce soir-là, était bien plus forte qu'eux. Quand on voit ce que le sort a réservé à des nations comme l'Allemagne et les Pays-Bas, peut-on se dire qu'un 8e de finale ne serait pas si mal ?

"Certainement pas", affirme Maxim De Cuyper, présent ce vendredi et interrogé sur ce thème. "Nous sommes encore sûrs de nos qualités et nous allons tout faire pour les montrer lors du tour suivant, et nous qualifier". Peu importe que les USA disputent jusqu'à présent un tournoi de haut vol, et jouent à la maison.

Les Diables Rouges ont encore faim, assure De Cuyper

"Pour moi, le tournoi n'est pas réussi en l'état. Oui, nous sommes passés par un trou de souris, mais maintenant, nous voulons continuer", ajoute De Cuyper. "Je n'ai aucune sensation d'accomplissement à l'heure actuelle. Nous ne sommes pas encore prêts à quitter ce tournoi, il y a bien plus à y faire".

Cela correspond à ce qui était officieusement présenté comme l'objectif : un quart de finale serait considéré comme une réussite au vu de l'effectif en reconstruction, et des résultats des dernières années. Bref : les Diables Rouges sont à 90, voire 120 minutes d'avoir réussi leur tournoi.

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"Espérons que ce ne soit pas encore fini et que nous puissions encore faire rêver les supporters en Belgique. une chose est sûre : nous avons encore faim", conclut Maxim De Cuyper.