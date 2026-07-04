LIVE : le Standard en plante finalement 7 à Verlaine

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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LIVE : le Standard en plante finalement 7 à Verlaine
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Première rencontre amicale pour le Standard sur la pelouse de Verlaine. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Loïc Woos

Le Standard s'impose finalement 0-7 à Verlaine

Large victoire confirmée pour le Standard, qui s'est imposé 0-7 sur le terrain de Verlaine après le lob victorieux de Timothé Nkada et la frappe à bout portant d'Onésime Kalonji dans les dernières minutes, et qui a engrangé de la confiance lors de sa première joute amicale de la saison. 

Les Rouches affronteront Aubel et les Francs Borains la semaine prochaine, puis défieront notamment la Juventus le 25 juillet à Sclessin et le RFC Seraing le lendemain au SL16 Football Campus, à huis-clos. 

Buteurs : Mohr (0-1, 1e), Nguene (0-2, 27e), Nsimba (0-3, 29e), Nguene (0-4, 35e), Mitongo (0-5, 57e), Nkada (0-6, 86e), Kalonji (0-7, 89e).

Loïc Woos

0-5 pour le Standard, petite blessure pour Laurens Goemaere

C'est désormais 0-5 pour le Standard, qui a trouvé le chemin des filets pour la première fois en seconde période via René Mitongo, le plus prompt pour reprendre le coup-franc de Gustav Mortensen qui a rebondi sur le poteau d'un Logan Bailly impuissant. 

Petit point négatif pour les Rouches : Laurens Goemaere a dû céder sa place peu après l'heure de jeu, victime d'un petit pépin musculaire. L'ancien capitaine du Club NXT a été remplacé par Ange-Gabriel Kokora, qui porte la vareuse de Nayel Mehssatou, pour la fin de rencontre. La pause fraîcheur de la deuxième période vient d'être sifflée.

Loïc Woos

Le Standard mène 0-4 au repos

C'est la pause au Stade des Six Bonniers, où le Standard mène 0-4 après le deuxième but personnel de Bernard Nguene, servi idéalement et un peu chanceusement par la frappe déviée d'Adnane Abid, dans tous les bons coups lors de cette première période.

Vincent Euvrard va procéder à onze changements pour la deuxième période. Vont jouer : Belmin Dizdarevic - Jordi Makiese, Bosko Sutalo, Henry Lawrence - Yanis Malamba, Onésime Kalonji, Laurens Goemaere, Charli Spoden, Gustav Mortensen - Timothé Nkada et René Mitongo. De son côté, Verlaine montre quelques belles choses sur le plan offensif, mais se montre surtout très friable derrière.

Loïc Woos

Deux buts en deux minutes pour le Standard

Le Standard vient de frapper par deux fois juste avant la pause fraîcheur. C'est d'abord un très remuant Adnane Abid qui a servi Bernard Nguene dans la profondeur, avant que l'attaquant camerounais n'allume le plafond de Logan Bailly.

Dans la foulée, c'est Bruny Nsimba qui a débloqué son compteur pour le Standard en inscrivant le 0-3. Un but qui a provoqué la colère de Logan Bailly, qui a dégagé le ballon en dehors du terrain dans la foulée. Verlaine espérait tenir le plus longtemps possible, mais en a déjà concédé trois à la demi-heure.

Loïc Woos

Nsimba ne trouve pas encore la faille, Ilaimaharitra en difficulté

Plusieurs ballons dangereux pour le Standard et Bruny Nsimba, qui redescend beaucoup pour construire le jeu et qui s'est déjà procuré trois grosses occasions. Il n'a pas cadré, de manière assez étonnante, les deux premières, avant de voir son envoi repoussé sur la ligne sur la troisième.

De l'autre côté du terrain, Marco Ilaimaharitra a déjà perdu plusieurs ballons et ne rassure pas vraiment. Le jeune Noa Sy, lui, semble à l'aise et est guidé notamment par Ibe Hautekiet et Tobias Mohr. Les Rouches contrôlent la partie face à des Taureux qui ont notamment tenté leur chance via l'ancien du RFC Liège Alessio Cascio, qui a trouvé Lucas Pirard. La pause fraîcheur vient d'être lancée par l'arbitre de la rencontre.

Loïc Woos

Le Standard ouvre le score dès les premières secondes !

Il n'a pas fallu attendre 60 secondes pour voir l'ouverture du score du Standard, permise par une première grosse erreur dans la défense de Verlaine. Tobias Mohr en a profité pour dribbler Logan Bailly et trouver le chemin des filets. 

Début de rencontre et de préparation idéal pour les Rouches, qui se disposent bien en 3-5-2. Une passe dans l'intervalle de Nsimba vers Abid avait provoqué cette erreur dans la défense des Taureaux, et donc l'ouverture du score de Tobias Mohr. Les conditions sont idéales pour la pratique du football au stade des Six Bonniers.

Première rencontre amicale pour le Standard sur la pelouse de Verlaine. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Première rencontre de préparation pour le Standard, qui affronte Verlaine ce samedi (16h00) au Stade des Six Bonniers. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard fait débuter son équipe en 3-5-2.

Lucas Pirard prend place dans les cages, Ibe Hautekiet, Daan Dierckx et Noa Sy en défense centrale. Marlon Fossey et Tobias Mohr occupent les côtés, Marco Ilaimaharitra, Casper Nielsen et Adnane Abid occupent l'entrejeu.

En pointe, c'est une attaque à deux têtes, composée de Bruny Nsimba et Bernard Nguene. Ibrahim Karamoko est malade, Nayel Mehssatou a reçu un coup sur la cheville à l'entraînement et ne joue pas, tandis que Mohammed El Hankouri et Dimitri Lavalée ne sont pas encore aptes à jouer.

Suivez le match amical entre Verlaine et le Standard

Les deux hommes ont bien débuté la préparation avec les deux groupes, mais ils écourtent systématiquement leur séance lors de l'arrivée des contacts.

Dans les cages de Verlaine, on retrouve un certain Logan Bailly, que l'on a bien connu du côté de Genk, de Louvain, de Mouscron ainsi qu'en équipe nationale. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

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