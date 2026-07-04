LIVE : le Standard en plante finalement 7 à Verlaine



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Deviens fan de Standard! 2541 Première rencontre amicale pour le Standard sur la pelouse de Verlaine. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.



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