Mauvaise nouvelle pour la France : un cadre de l'équipe forfait contre le Paraguay

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Mauvaise nouvelle pour la France : un cadre de l'équipe forfait contre le Paraguay
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L'équipe de France affrontera le Paraguay en huitième de finale sans Aurélien Tchouaméni. Touché à la cuisse, le milieu de terrain du Real Madrid est forfait pour cette rencontre.

Les choses se compliquent pour l'Équipe de France à quelques heures de son huitième de finale. Les Bleus affronteront le Paraguay ce samedi soir à 23 heures à Philadelphie, mais ils devront composer sans Aurélien Tchouaméni selon le média français RMC Sport. Le milieu de terrain s'est blessé à la cuisse lors de la dernière séance d'entraînement.

Un cadre en moins pour ce match de huitièmes de finale

Indispensable dans l'entrejeu, Tchouaméni apporte de l'impact à la récupération, de la stabilité devant la défense et beaucoup de sérénité dans la relance. Heureusement pour Didier Deschamps, les premières nouvelles sont plutôt rassurantes. Touché à la cuisse, le milieu de terrain ne souffrirait pas d'une grosse blessure.

De retour en quarts de finale ?

Pour combler cette absence, Deschamps devrait faire confiance à Manu Koné, attendu aux côtés d'Adrien Rabiot au milieu de terrain. Son forfait ne concerne que ce huitième de finale et il pourrait retrouver le groupe dans quatre jours, à condition que la France décroche sa qualification pour les quarts de finale.

Le Paraguay avait créé la surprise face à l'Allemagne

Le Paraguay ne vient pas pour faire de la figuration. En sortant l'Allemagne aux tirs au but, cette équipe a montré qu'elle avait un mental d'acier et qu'elle adorait les grands matchs. Ce ne sera pas une promenade de santé pour la France, il faudra se battre pour passer.


Avant ce duel, la journée débutera avec une autre affiche des huitièmes entre le Maroc et le Canada à 19 heures. Les joueurs de Mohamed Ouahbi tenteront de prolonger leur aventure et de se rapprocher un peu plus de l'exploit réalisé par les Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où ils avaient atteint les demi-finales.

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