Titulaire mais introuvable au coup d'envoi : l'absence de Mika Godts qui interpelle

L'Ajax a disputé cette après-midi le premier match de préparation de son intersaison. Mika Gidts ne figurait finalement pas au coup d'envoi.

Pour cette première joute amicale, l'Ajax s'est incliné 1-3 contre le Panathinaïkos. Mais plus que cette défaite concédée sans plusieurs internationaux et loin d'être révélatrice de ce que sera la suite de la saison amstellodamoise, c'est le cas Mika Godts qui interpelle.

Si le forfait de Kasper Dolberg était annoncé suite à une blessure, Godts était bel et bien dans le onze de base communiqué par l'Ajax avant la rencontre. Or, au coup d'envoi, pas de trace de notre compatriote sur le terrain.

L'Ajax reste vague

Où donc Godts est-il passé ? L'Ajax a publié un communiqué, précisant que notre compatriote n'avait finalement pas pu prendre part à la rencontre 'pour raisons personnelles'.

Mika Godts will not take part in today’s game due to personal circumstances.



Pharell Nash has been named as his replacement in the starting XI. pic.twitter.com/V5V3KfteCG — AFC Ajax (@AFCAjax) July 4, 2026

Une explication qui reste très vague et qui interroge. Gageons qu'il ne s'agisse de rien de grave pour le Limbourgeois. Un transfert dans l'air ? La piste est forcément privilégiée par les médias néerlandais vu sa saison XXL avec l'Ajax (17 buts et 15 assists) et la foule de clubs intéressés.





Mika Godts avait été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges par Rudi Garcia en mars dernier mais n'a pas été repris pour la Coupe du Monde. Evoluer dans un championnat plus huppé lui permettra-t-il de ne plus sortir de la sélection ?