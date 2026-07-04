Un quart de finale contre la France ? D'abord sérieusement bousculé, le Maroc met fin au rêve canadien

Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde après avoir écarté le Canada (0-3). Le pays hôte n'a pourtant pas démérité mais a manqué le coche en début de match.

Qualifié pour les huitièmes de finale grâce à un but de dernière minute contre l'Afrique du Sud, le Canada ne rêvait que d'une chose : prolonger l'aventure à domicile en visant un quart de finale historique. Mais pour cela, il fallait prendre la mesure du Maroc, tombeur des Pays-Bas aux tirs au but il y a quelques jours.

Le premier frisson est canadien, avec un ballon dangereux que Jonathan David n'a pas exploité au petit rectangle après cinq minutes. Le Maroc était bel et bien sous pression : cinq minutes plus tard, Bono devait sortir le grand jeu sur un magnifique enchaînement d'Oluwaseyi, qui s'était joué de Redouane Halhal (Malines).

Le début de match très compliqué des hommes de Mohamed Ouahbi s'est confirmé en milieu de première mi-temps, quand Ismaël Saibari a dû céder sa place sur blessure. La pause fraîcheur a toutefois permis au Marocain de sortir la tête de l'eau en concédant moins d'occasions et en tentant leur premier tir de la rencontre, insuffisant toutefois pour vraiment mettre le Canada en danger : 0-0 au repos.

Les Marocains redressent la tête

Presque miraculé, le Maroc s'est d'autant plus félicité d'avoir su laisser passer l'orage quand Azzedine Ounahi a ouvert le score à la reprise. Trouvé intelligemment par Achraf Hakimi sur un coup franc excentré, l'ancien milieu de terrain de Marseille a libéré les Lions de l'Atlas d'une reprise en première intention (50e, 0-1).

A l'heure de jeu, le Canada a répliqué et pensait bien pouvoir obtenir un penalty, mais l'action de Tajon Buchanan n'a finalement pas été prise en compte suite à un hors-jeu. L'ancien Brugeois a ensuite alerté Bono dans le dernier quart d'heure, mais la chance des Canadiens était passée.





Ounahi s'est mué en héros de la soirée en scellant la qualification des visiteurs d'un deuxième but pour conclure un contre éclair orchestré par Brahim Diaz. Le Maroc a même planté un troisième but dans le temps additionnel via Soufiane Rahimi et s'impose donc dans la douleur mais verra bien les quarts de finale, où il affrontera le vainqueur du match de cette nuit entre la France et le Paraguay.