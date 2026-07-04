Une haie d'honneur pour lui dire au revoir : un départ au sein du groupe des Diables

Max Anchor a quitté le groupe des Diables Rouges. Le quatrième gardien du noyau 'prêté' par les Seattle Sounders, gardera des souvenirs impérissables de ce petit mois au coeur de la sélection belge.

Les Diables Rouges n'ont pas fait qu'emprunter aux Seattle Sounders leur centre d'entraînement, ils ont aussi réquisitionné un de leurs gardiens. Pour disposer de quatre portiers lors des séances d'entraînement sans faire venir Maarten Vandevoordt pour faire nombre, Rudi Garcia et son staff ont ainsi accueilli Max Anchor, un gardien canadien de 21 ans.

Anchor a très vite été adopté par les Diables : "Initialement, je me dirigeais vers le vestiaire de Tacoma (l'équipe réserve de Seattle), comme les Belges utilisent celui des Sounders. Mais ils m'ont dit que comme je m'entraînais avec eux, je devais aller avec eux aussi dans le vestiaire", nous expliquait-il il y a trois semaines.

Une expérience inoubliable

Aujourd'hui, le jeune gardien a quitté le groupe. Et à voir la haie d'honneur, les sourires et les accolades, c'est comme s'il faisait partie intégrante de la délégation belge. Anchor s'en va avec des étoiles plein les yeux. Il aura sans aucun doute profité de cette expérience inattendue pour progresser à pas de géant grâce aux conseils de Thibaut Courtois et aux frappes des joueurs belges.

Grateful to have had you with us. 🤝

A special thank you to Max Anchor for helping us prepare throughout the tournament. 🧤 pic.twitter.com/GupOfGAZvM — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 4, 2026

"J'ai été surtout impliqué dans les exercices de finition, et pour les petits jeux pour lesquels c'est plus simple d'être un nombre pair de gardiens", raconte-t-il encore au Seattle Times. "J'essaie de retirer un maximum de cette expérience, de noter tous les petits détails qui font que ces gardiens sont au niveau où ils évoluent actuellement. Ils ont été très agréables, tous les trois mais aussi les autres joueurs, notamment des stars comme Lukaku et De Bruyne. C'est un peu surréaliste, ce sont des gars que j'ai regardé jouer en grandissant et je me retrouve à essayer d'arrêter leurs frappes".





Max Anchor peut le confirmer : les Diables Rouges forment un groupe sain : "Le plus impressionnant est vraiment de voir à quel point tout le monde a été si accueillant. On voit que c'est un groupe très soudé, mais ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts".