🎥 On ne revivra pas le sketch d'Atlanta : voici les maillot que les USA et les Diables porteront lundi

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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🎥 On ne revivra pas le sketch d'Atlanta : voici les maillot que les USA et les Diables porteront lundi
Photo: © photonews

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Tout le monde s'en rappelle : le match entre les USA et la Belgique le 28 mars dernier à Atlanta avait été particulièrement pénible à suivre à la télévision. Même les joueurs, sur le terrain, s'en étaient plaints.

En cause : des maillots aux couleurs bien trop semblables une fois que les joueurs se mettaient en mouvement. Les maillots domicile des États-Unis, ligné de rouge et de blanc, ressemblait terriblement au second jeu de maillots de la Belgique, bleu et rouge pâle, rappelant l'oeuvre de René Magritte.

Vu de la télévision, c'était un véritable sketch : impossible de dire qui avait le ballon. Et les téléspectateurs ne sont pas les seuls à s'en être plaint : les Diables Rouges ont confirmé après la rencontre qu'eux aussi avaient parfois du mal à dire vers qui ils faisaient une passe.

Les USA joueront avec les "stars", pas avec les "stripes" 

À deux jours d'un nouvel USA-Belgique et cette fois en mondiovision, pas question de revivre un tel scénario. On sait désormais quels maillots porteront les deux équipes.

Si la Belgique portera bien son "maillot Magritte", les USA ont opté pour leur maillot extérieur. Ce dernier est bleu foncé et parsemé d'étoiles, et aucune confusion ne devrait cette fois être de mise. 

Lire aussi… Le héros du Cap Vert a inscrit "une Lukebakio"... et Dodi le connaît bien !

Détail intéressant : comme le soulignent plusieurs supporters des États-Unis, Team USA est invaincue avec son maillot à bandes ("stripes shirt"), ce qui n'est pas le cas avec le maillot à étoiles ("stars shirt" : le duo de maillots est une référence aux "stars and stripes" du drapeau américain). Bon signe ? 

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