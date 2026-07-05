C'est signé : le Sparta Prague s'offre un transfert à 3,50 millions en Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est signé : le Sparta Prague s'offre un transfert à 3,50 millions en Pro League
Photo: © photonews
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Josimar Alcocer n'est plus un joueur de Westerlo. L'attaquant costaricien a quitté la Campine pour signer au Sparta Prague.

Westerlo avait eu le nez fin en allant chercher Josimar Alcocer en droite ligne du Costa Rica, à Alajuelense, il y a maintenant trois ans. Transféré pour un peu plus d'un million d'euros, Alcocer a légitimement mis un peu de temps à s'habituer à l'intensité du football belge, pour sa première expérience loin de son cocon familial. Il s'était notamment blessé au genou lors de l'un de ses premiers matchs contre Anderlecht.

Mais il a progressivement gagné en assurance, au point de s'imposer comme un titulaire de plus en plus régulier dans le onze d'Issame Charaï cette saison. Sa créativité et ses dribbles sur le côté gauche ont aidé à faire de Westerlo une équipe séduisante et relativement imprévisible.

L'ailier de 21 ans ne rempilera pas pour une quatrième saison au Kuipje : il vient de signer un contrat de quatre ans au Sparta Prague, qui a déboursé 3,50 millions d'euros pour l'enrôler. 

Un transfert signé Tomáš Rosický

"Bien que Josimar soit encore jeune, il s'est parfaitement adapté au football européen. Il compte déjà deux ans et demi d'expérience dans le championnat belge, très compétitif, où il était titulaire indiscutable, et plus de 30 sélections en équipe nationale du Costa Rica. Il est capable d'évoluer sur les deux ailes. C'est un joueur rapide, puissant et dynamique, dangereux aussi bien dans la construction du jeu que dans les transitions rapides face à une défense ouverte. Nous sommes convaincus que notre style de jeu l'aidera à poursuivre sa progression et à franchir un nouveau cap significatif au Sparta", explique Tomáš Rosický, l'illustre ancien joueur d'Arsenal devenu directeur sportif du Sparta Prague, dans le communiqué officiel.

Josimar Alcocer (en photo face à Boli Bolingoli à l'occasion d'un match contre le Standard) quittera donc la quiétude de la Campine pour l'agitation d'une capitale européenne. La pression sera également d'un autre ordre : deuxième du dernier championnat tchèque, le Sparta reste sur un huitième de finale en Conférence League et entend bien à nouveau lutter sur tous les fronts.

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