Changement de système pour Garcia ? "Nous ne sommes tout simplement pas assez solides pour jouer comme ça"

Scott Crabbé, journaliste football
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Changement de système pour Garcia ? "Nous ne sommes tout simplement pas assez solides pour jouer comme ça"
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Rudi Garcia chamboulera-t-il son onze de base en fonction du match fou vécu contre le Sénégal. Pour Steven Defour, notre sélectionneur ne doit pas s'en priver. A l'entendre, il faut même changer de système.

Côté pile, Rudi Garcia est désormais invaincu depuis 17 rencontres à la tête des Diables Rouges (la défaite inaugurale contre l'Ukraine est son seul revers et a été corrigée au retour) , il a également fait le boulot en emmenant l'équipe en huitième de finale de la Coupe du Monde face à une équipe battue 2-5 il y a quatre mois.

Côté face, la Belgique s'est montrée très poussive en début de tournoi contre l'Egypte et l'Iran, avant de frôler la catastrophe et un retour à la maison qui aurait été mérité contre le Sénégal. Mais Youri Tielemans et Romelu Lukaku ont fait plonger la fin de rencontre dans l'irrationnel.

Nous sommes donc encore là. A quel prix ? Quelques cheveux gris en plus, trois tremblements de terre ressentis par des sismomètres et de nombreuses gouttes de sueur sur le front de Rudi Garcia. Notre sélectionneur doit profiter de ce miracle de Seattle pour rectifier le tir contre les Etats-Unis. Car en jouant comme lors des 85 premières minutes face aux Sénégalais, le retour à Bruxelles pourrait n'être postposé que de quelques jours.

Tirer les leçons des derniers matchs

Consultant pour Het Belang van Limburg, Steven Defour n'y va pas par quatre chemins : "Si j’étais Garcia, je ferais maintenant une analyse approfondie de ces quatre premiers matchs. Dans les transitions défensives, nous ne sommes tout simplement pas assez solides pour jouer avec quatre défenseurs. C’est, depuis le début de ce Mondial, notre gros point faible. Les espaces entre nos défenseurs sont trop grands".

La phase de groupe avait déjà exposé certaines de nos faiblesses, le Sénégal les a encore un peu plus mises en lumière. Nul doute que les Américains s'en inspireront à leur tour pour nous faire mal. Pour Steven Defour, Rudi Garcia doit revoir sa copie en changeant de système.

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L'ancien entraîneur de Malines plaide pour le passage à une animation testée par Garcia durant la préparation : "J'aimerais voir un troisième défenseur central. Lors du match amical contre la Croatie, cela a très bien fonctionné. Pourquoi ne pas l’utiliser à la Coupe du Monde ? Derrière, je choisirais Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Amadou Onana, avec Maxim De Cuyper et Diego Moreira comme pistons offensifs".

Raskin plutôt que Vanaken ?

Malgré cette suggestion de passer à trois derrière, Defour retirerait donc Arthur Theate au profit d'Amadou Onana. C'est précisément le milieu de terrain d'Aston Villa qui avait reculé d'un cran face aux Croates.

Mais ces considérations défensives ne sont qu'une partie de la solution. Le milieu de terrain et le secteur offensif doivent également se remettre en question. "Le match contre le Sénégal a montré que notre milieu souffre face aux équipes qui monopolisent le ballon. De Bruyne, Vanaken et Tielemans doivent alors courir après le cuir, et ce n’est pas là que résident leurs qualités. C’est pourquoi je choisirais maintenant Raskin à la place de Vanaken. En attaque, j’associe Trossard à Fernandez-Pardo. À moins que Lukaku ne soit entre-temps suffisamment apte pour débuter, bien sûr", conclut Defour. Rudi Garcia l'entendra-t-il de cette oreille ?

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