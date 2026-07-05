Diable Rouge à une reprise, Karel Snoeckx victime d'une agression et placé dans le coma

Ancien joueur du Lierse, du Germinal Beerschot ou encore de Beveren, Karel Snoeckx a été victime d'une agression samedi à Turnhout. L'ancien footballeur de 52 ans a été placé dans un coma artificiel.

Vainqueur du championnat et de la Coupe de Belgique avec le Lierse à la fin des années 90, l'ancien Diable Rouge (une sélection sous les ordres de Wilfried Van Moer), Karel Snoeckx exploite aujourd'hui un élevage de veaux à Retie, en province d'Anvers, avec son épouse Lindsy.

L'ancien footballeur professionnel de 52 ans a été victime d'une agression, ce samedi, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. "Nous étions allés au marché du samedi et nous nous dirigions vers la Brasserie Stadspark pour déjeuner", rapporte-t-elle.

"Mon mari s'est arrêté pour laisser traverser deux piétons. L'une d'elles, une femme, a soudainement traversé en diagonale, et son mari s'est mis à s'agiter. Karel s'est alors arrêté et est sorti de la voiture, juste pour comprendre leur réaction. Karel est la bonté incarnée, il ne ferait pas de mal à une mouche."

Karel Snoeckx placé dans un coma artificiel

Karel Snoeckx aurait brièvement touché l'épaule de cet homme, qui l'aurait alors agressé, poursuit Lindsy. "Cet homme a frappé Karel Snoeckx au visage et l'a étranglé. J'ai crié : "Attention, mon mari a des problèmes cardiaques !" J’ai essayé d’éloigner cet homme de Karel Snoeckx, mais il continuait de le frapper et lui a même donné cinq coups de pied à la tête. Cette femme a également frappé Karel Snoeckx à la poitrine à plusieurs reprises !"

C'est finalement le mari de la fille du couple, également présent dans la voiture, qui a su les séparer, pendant que les secours étaient dépêchés sur place. "À ce moment-là, le visage de Karel Snoeckx était devenu complètement bleu."





"Mon gendre, qui est infirmier, et moi l'avons réanimé pendant quinze minutes. Karel Snoeckx a finalement été admis en soins intensifs à l'hôpital de Turnhout. Il a les côtes et le sternum fracturés et il est maintenu dans un coma artificiel." Le principal suspect aurait été placé en détention provisoire.