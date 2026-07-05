Interview "Il peut devenir notre Kamiel Van De Perre" : Vincent Euvrard évoque le début de mercato du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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"Il peut devenir notre Kamiel Van De Perre" : Vincent Euvrard évoque le début de mercato du Standard
Photo: © photonews
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Après la première rencontre amicale du Standard à Verlaine, Vincent Euvrard s'est exprimé sur les trois premières recrues des Rouches, Dimitri Lavalée, Bruny Nsimba et Laurens Goemaere. Trois joueurs belges, avec de bonnes valeurs humaines, qui doivent renforcer l'identité du club.

La rentrée des classes est passée avec succès pour le Standard, qui s'est largement imposé à Verlaine (0-7) pour son premier match de préparation, ce samedi. Une rencontre qui nous a permis de voir les premières recrues des Rouches à l'œuvre

Un but pour fêter les retrouvailles entre Bruny Nsimba et Vincent Euvrard

Parmi elles, l'ancien attaquant de Dender Bruny Nsimba, dont l'arrivée avait été officialisée par le Matricule 16 dès le mois de mars. L'ancien protégé de Vincent Euvrard au stade Van Roy a joué la première mi-temps et a marqué de la tête après quelques occasions manquées.

"Il était en fin de contrat à 26 ans et sortait de deux saisons à neuf buts en Jupiler Pro League, dans une équipe de bas de tableau. Il a des qualités spécifiques que l'on connaît très bien et j'apprécie énormément la personne et l'humain qu'il est. De plus, ses qualités sont dans l'ADN du Standard, puisqu'il est costaud, rapide, technique et belge", nous énumérait le T1 des Rouches après la partie.

Dimitri Lavalée pour apporter son expérience européenne au Standard

Autre recrue qui n'a, elle, pas encore joué : Dimitri Lavalée. L'ancien défenseur des Rouches et de STVV, récent double champion d'Autriche avec le Sturm Graz, se remet d'une blessure aux ligaments croisés et s'entraîne bien avec le groupe, mais avec du jeu sans contact physique dans un premier temps. Il n'est donc pas encore prêt à jouer une rencontre, même amicale.

"Il connaît bien le club, et il a pris à l'étranger de l'expérience de là où on veut aller : en Europa League, voire un peu en Ligue des Champions. Il a pris beaucoup d'ampleur, et sa fin de contrat le rendait très intéressant. De plus, il est un défenseur central gaucher, ce qui ne se trouve pas très facilement. Toutes les cases étaient cochées, sauf pour sa blessure", répondait Vincent Euvrard.

Laurens Goemaere comme Kamiel Van de Perre ?

Un entraîneur qui espère que le plus jeune de ses trois renforts actuels ne sera, lui, pas écarté trop longtemps après avoir reçu une semelle ce samedi et avoir quitté le terrain après vingt minutes en seconde période, remplacé par Ange-Gabriel Kokora. "Il a eu un petit claquage à la cheville, on espère que ce n'est pas trop grave", temporisait Vincent Euvrard, qui s'est aussi exprimé sur les qualités de l'ancien capitaine du Club NXT.

"Il est d'un groupe d'âge différent que les deux autres recrues. C'est un joueur qui peut surprendre, un peu comme Kamiel Van De Perre à l'Union, qui arrive un peu de nulle part (de Genk à l'été 2024, où il n'était pas conservé, ndlr), et qui preste rapidement à un niveau beaucoup plus élevé que ce à quoi les gens s'attendaient."

"Se positionner sur le marché belge est nécessaire, on l'a fait dans quelques dossiers avec des groupes d'âge différents pour reconnecter avec l'identité du Standard, mais aussi prendre de bons joueurs avec de bonnes valeurs humaines. On va voir ce que ça donne", a conclu Vincent Euvrard, qui assurait que le mercato entrant des Rouches n'est pas encore arrivé à son terme.

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