"J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

Rudi Garcia s'est présenté en conférence de presse dans les heures qui ont suivi l'annonce par la FIFA de la levée de la suspension de Folarin Balogun. Il a préféré plaisanter sur le sujet.

Peu de temps avant l'arrivée de Rudi Garcia et Thibaut Courtois en conférence de presse, l'Union Belge a publié un communiqué assez cinglant concernant la décision de la FIFA de laisser jouer Folarin Balogun en 8e de finale. Un communiqué où la fédération se disait "abasourdie" et annonçait envisager tous les recours possibles.

Mais du côté de Rudi Garcia, on préfère en rire. "Je ne savais pas que le 5 juillet aux USA correspondait au 1er avril chez nous, c'est une découverte pour ma part", ironise le sélectionneur des Diables Rouges. "Pour le reste, je vous renvoie au communiqué de ma fédération, qui dit déjà beaucoup de choses".

Rudi Garcia et Thibaut Courtois coupent court aux questions

Garcia va toutefois ajouter un point important : "La fédération belge ne se défend pas elle-même mais elle défend le football, elle défend l'éthique. De mémoire, c'est la première fois que ce genre de décision est prise en Coupe du Monde", déclare-t-il. "Après, moi, je suis coach, je suis concentré sur le terrain et sur le match. Peu importe leur onze de départ, ce qui compte, c'est qu'on gagne et qu'on aille en quarts de finale".

Thibaut Courtois, lui, a évacué rapidement le sujet : "C'est une question pour ma fédération, pas pour moi. Je ne suis qu'un joueur et tout ça n'est pas entre mes mains. Bien sûr, j'étais un peu surpris, surtout que ce soit décidé un jour avant le match, mais au final, on ne joue pas contre Balogun, on joue contre l'équipe des USA".

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La presse a bien tenté de relancer le sujet, et ce que ce soit en anglais, français ou espagnol, notamment sur le fait que Donald Trump aurait fait pression lui-même sur la FIFA. "Ne perdez pas votre temps avec ces questions. On vous répondra avec plaisir sur le sportif. Pour le reste, voyez avec la fédération", a évacué fermement Rudi Garcia, qui ne reviendra plus sur ce thème.