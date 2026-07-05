La Maison Blanche aurait contacté la FIFA concernant Balogun : assiste-t-on à un scandale sans précédent ?

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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La Maison Blanche aurait contacté la FIFA concernant Balogun : assiste-t-on à un scandale sans précédent ?
Photo: © photonews
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La levée de la suspension de Falorin Balogun prend des proportions inédites. La Maison Blanche aurait en effet contacté la FIFA afin de faire pression.

Stupeur ce matin : alors qu'il aurait dû être suspendu pour le 8e de finale de ce lundi face à la Belgique, Folarin Balogun sera finalement disponible. En cause : une décision du panel disciplinaire de la FIFA, qui a choisi de transformer la suspension d'un match en sursis. 

La justification du panel : l'utilisation de l'alinéa 27 du règlement, qui l'autorise à transformer toute suspension en sursis. Cristiano Ronaldo en avait déjà profité à l'époque en voyant sa sanction de trois matchs être transformée en un match ferme et deux avec sursis, lui permettant de débuter cette Coupe du Monde 2026.

Donald Trump remercie la FIFA... et la Maison Blanche aurait fait pression 

La situation devient encore plus surréaliste quand, une heure plus tard, c'est le président des États-Unis lui-même, Donald Trump, qui se saisit de son réseau social préféré, Truth Social, pour remercier la FIFA d'avoir "inversé une décision injuste". 

Et les choses pourraient bien aller encore plus loin : selon Ben Jacobs, journaliste pour talkSport, la Maison Blanche aurait fait pression sur Gianni Infantino personnellement pour qu'il intervienne et lève la suspension. Nous avons justement rencontré Ben Jacobs au stade de Seattle à l'approche de la conférence de presse de Thibaut Courtois et Rudi Garcia ce dimanche et il nous a donné plus de détails.

Depuis le jour de la carte rouge de Balogun, il était apparemment déjà su que la Maison Blanche tenterait de faire pression sur la FIFA pour inverser la suspension. Mais du côté de la FIFA, on se défend en affirmant que le panel décisionnaire serait totalement indépendant, et que la FIFA elle-même n'aurait aucune influence.

L'élément crucial est que toute décision prise par ce panel concernant une révision de suspension doit être explicitée par écrit... mais la FIFA, jusqu'à présent, se cache derrière le fait que ces explications ne doivent pas être publiées. Une situation "ahurissante", nous confie notre interlocuteur, qui estime que sous la pression, la décision devrait bien être publiée pour éviter un scandale de grande ampleur... si cela peut encore être évité. 

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