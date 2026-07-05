Le héros du Cap Vert a inscrit "une Lukebakio"... et Dodi le connaît bien !

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Le héros du Cap Vert a inscrit "une Lukebakio"... et Dodi le connaît bien !
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Dodi Lukebakio a-t-il déjà inscrit un but comme celui de Sidny Cabral contre l'Argentine ? C'était en tout cas sa "spéciale", mais depuis l'autre flanc.

C'est d'ores et déjà le but de la Coupe du Monde 2026 : quand Sidny Lopes Cabral (23 ans) est rentré sur son pied droit depuis le côté gauche face à l'Argentine, personne ne s'attendait à ce qu'il envoie une telle frappe enroulée, pleine lucarne. Personne sauf, peut-être, ceux qui l'ont cotoyé à l'entraînement... et Dodi Lukebakio en fait partie.

"Bien sûr que j'ai regardé ce match", confirme-t-il. "Je n'ai pas vraiment été surpris que Lopes Cabral envoie une telle frappe. J'ai joué avec lui cette saison à Benfica". Sidny Lopes Cabral a en effet été transféré à Benfica en janvier dernier depuis Estrena Amadora contre 6 millions d'euros. 

Dodi Lukebakio inscrira-t-il sa spéciale ? 

En une demi-saison, il n'a disputé que 12 matchs pour les Aigles, inscrit un but et délivré trois passes décisives, avant de déjà partir pour Trabzonspor cet été contre 7 millions d'euros. "J'ai pu voir sa qualité de frappe à l'entraînement, c'est un super joueur. Il a inscrit "une Lukebakio" ? Oui, peut-être", sourit son désormais ex-coéquipier.

Malheureusement pour Dodi Lukebakio, sa "spéciale" - depuis le côté droit, cependant - n'est pas encore passée dans cette Coupe du Monde. Il s'en est fallu de peu face au Sénégal. "Si les équipes s'y préparent ? Je pense que ce genre de frappe, quand elle passe, tu peux t'y préparer autant que tu veux, ça rentre. Mais ça n'a pas encore été le cas dans ce tournoi".

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Lukebakio n'en fait cependant pas une obsession. "Je ne me dis pas que je dois absolument marquer de cette façon. Si ça rentre, tant mieux. Mais si je marque d'une autre manière ou si quelqu'un d'autre marque, ça me va aussi", conclut-il en souriant. 

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