Les États-Unis préviennent la Belgique : "Cette fois, ce sera sérieux"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Les États-Unis préviennent la Belgique : "Cette fois, ce sera sérieux"
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Les États-Unis se savent capables de faire beaucoup de mal à la Belgique, mais Sergiño Dest ne dira pas comment. Une chose est certaine : la Team USA compte bien poser des problèmes aux Diables Rouges en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Comme le capitaine du Standard Marlon Fossey nous en a parlé après la victoire des Rouches à Verlaine, les États-Unis se veulent relativement confiants avant de défier la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Interrogé par nos confrères néerlandophones de Sporza, le latéral droit du PSV Eindhoven et ancien joueur du FC Barcelone et de l’AC Milan Sergiño Dest s’est exprimé sur les domaines dans lesquels la Team USA peut mettre en danger les Diables Rouges.

"Je ne vais pas vous le dire ici, sinon vous devineriez toute notre tactique. Mais je pense que ce sera un match très équilibré, du 50-50. Vous avez de bons joueurs, et nous aussi. Et en ce moment, nous réalisons un très bon parcours dans ce tournoi. La Belgique joue parfois très bien, mais souvent un peu moins. Que le meilleur gagne !"

États-Unis - Belgique, un match 50-50 ?Les

Au mois de mars, la Belgique s’était, sans le savoir, parfaitement préparée pour cette rencontre en s’imposant 2-5 face aux États-Unis. Mais selon Sergiño Dest, les deux rencontres n’auront rien à voir l’une avec l’autre. "Un match de préparation sert à faire des essais. Ici pas, c’est sérieux", a-t-il prévenu.

Quant à l’impact du match de 2014 remporté aux prolongations par les Diables Rouges de Marc Wilmots, le capitaine américain Tim Ream reste mesuré. "Cela ne compte pas pour l’instant. Seul le présent compte. Que devons-nous faire pour progresser dans ce tournoi ? C’est la seule question à se poser à l’heure actuelle. Le passé n’a plus d’importance."

Lire aussi… "Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

Une chose est certaine, les Diables ne devront certainement pas sous-estimer leur futur adversaire, qui n’a perdu qu’un match dans cette Coupe du monde 2026 : en poules contre la Turquie, qui était déjà éliminée alors que les USA étaient, quant à eux, déjà qualifiés pour les seizièmes de finale, où ils ont éliminé la Bosnie.

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