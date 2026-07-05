LIVE Coupe du monde 5/7
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Les Diables plongent le Sénégal dans la crise : les révélations folles sur le quotidien du groupe à l'hôtel
Le Sénégal est plongé dans une profonde crise après son élimination du Mondial face à la Belgique. La défaite, après avoir mené de deux buts n’a pas seulement constitué un coup dur sur le plan sportif, elle a aussi mis en lumière toute une série de problèmes internes. (Lire la suite)
Rendez-vous contre le Maroc : la France souffre plus que prévu mais finit par s'en sortir face au Paraguay
La France a mis du temps avant de trouver la faille dans l'inextricable bloc paraguayen mais a fini par valider son billet pour les quarts de finale. C'est un penalty transformé par Kylian Mbappé qui a fait la différence. (Lire la suite)
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