L'Union Belge est furieuse et "étudie ses options" après la levée de la suspension de Folarin Balogun

L'Union Belge a réagi dans un long communiqué à l'annonce de la levée de la suspension de Folarin Balogun. Elle annonce étudier "toutes ses options".

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche en fin de matinée heure locale, vers 21h20 heure belge, l'Union Belge de football a réagi fermement à l'annonce par la FIFA de la levée de la suspension de Folarin Balogun, qui aurait normalement dû être indisponible pour le match de ce lundi.

"La RBFA est abasourdie par la décision de la FIFA de déclarer Folarin Balogun, suspendu, disponible pour le match entre les USA et la Belgique ce lundi", entame la fédération. "La FIFA base sa décision sur l'aricle 27 du code disciplinaire, qui stipule que le comité disciplinaire peut décider de lever une suspension".

"Cependant, l'article 66.4 du même code disciplinaire indique clairement qu'une carte rouge directe résulte automatiquement en une suspension pour le match suivant, comme cela a été le cas pour tous les cartons rouges précédents durant cette Coupe du Monde", continue le communiqué.

"De plus, cette décision est en contradiction directe avec les engagements de la FIFA pour les règles de la compétition, comme mentionnées dans l'article 10.5 (suspension automatique d'un joueur en cas de carte rouge) (...). La nature automatique d'une telle suspension a été réitérée dans la circulaire n°16 de la Coupe du Monde de la FIFA, qui a été distribuée à tous les membres le 12 mai 2026", rappelle l'URBSFA.

L'Union Belge envisage des actions

"La même règle a été répétée à chaque meeting de coordination de la Coupe du Monde 2026 et a été inclue dans chaque atelier de présentation de la Coupe du Monde", continue encore la fédération, qui affirme également qu'elle étudie ses possibilités d'action légale.



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"Dans le but de protéger les droits de chaque équipe participant à la Coupe du Monde et de protéger les principes fondamentaux de fair-play dans notre sport, l'URBSFA étudie toutes ses options", conclut ainsi le communiqué.