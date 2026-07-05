Un bon présage face aux Etats-Unis ? L'arbitre en charge du match des Diables est tout sauf un inconnu

Les Diables Rouges affronteront les États-Unis dans la nuit de lundi à mardi. L'arbitre de la rencontre est désormais connu.

La FIFA a tranché concernant le match des Diables Rouges contre la Team USA. La rencontre sera dirigée par Adham Makhadmeh, arbitre jordanien de 39 ans. Les joueurs le connaissent bien puisque Makhadmeh était déjà l'arbitre principal du match remporté 5-1 contre la Nouvelle-Zélande, la prestation belge la plus convaincante dans cette Coupe du Monde.

Un bon présage pour le match de la nuit prochaine, donc. Notons que lors de ce fameux match face aux Kiwis, Makhadmeh a voulu accorder un penalty aux Belges en première période, mais la VAR, puis Makhadmeh lui-même, sont finalement revenus sur cette décision.

Son quatrième match dans la compétition

Plus tôt dans le tournoi, il a également dirigé le match entre l’Espagne et le Cap-Vert, étonnamment terminé sur un score de 0-0. En seizièmes de finale, il était l’arbitre de la victoire 2-1 de l’Angleterre contre le Congo.

En dehors de cette Coupe du Monde, sa première, Adham Makhadmeh dispose d'assez peu d'expérience sur la scène internationale. Ces dernières années, il a néanmoins dirigé plusieurs rencontres de qualifications asiatiques pour les Coupes du monde 2022 et 2026. Il a également déjà arbitré un quart de finale de l’Arab Cup.