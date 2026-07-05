Wouter Vandenhaute de retour avec Toby Alderweireld ? Semaine décisive à l'Antwerp !

Scott Crabbé, journaliste football
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Wouter Vandenhaute de retour avec Toby Alderweireld ? Semaine décisive à l'Antwerp !
Photo: © photonews
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L'Antwerp vit une semaine décisive. Paul Gheysens trouvera-t-il les fonds nécessaires pour conserver le club, ou va-t-on vers une vente ?

Le déficit de l’Antwerp se limite à un bon demi-million d’euros, bien mieux que l’exercice précédent, quand une perte de douze millions avait été enregistrée. Le club a toutefois continué à chercher des investisseurs supplémentaires, notamment au vu des besoins de trésorerie qui subsistent encore chez Paul Gheysens et son entreprise de construction Ghelamco.

Le fonds spéculatif britannique Fasanara a accordé il y a deux ans un prêt de 35 millions d’euros à Goala, la SRL au sein de laquelle Paul Gheysens siège avec son fils Michael et par laquelle il avait acquis à l’époque les actions du matricule 1. En contrepartie, Fasanara a exigé les actions du club en garantie.

L'avenir de l'Antwerp se dessine en coulisses

La date butoir a entre-temps été décalée et Gheysens dispose donc d’un peu plus de temps pour trouver une solution. Entre-temps, une option est également arrivée sur la table, sous la forme d'une possible reprise par un groupe d’investisseurs autour de Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld.

Les réactions sont très mitigées : si la cote de popularité d'Alderweireld est au plus haut au Bosuil, il n'en va pas de même pour Vandenhaute, dont l'image a été écornée par ses cinq ans comme président d'Anderlecht.

Icône du club, Cisse Severeyns le résume très simplement pour Sporza : "S’il y a des repreneurs qui viennent parce qu'ils aiment l’Antwerp, c’est toujours un plus. Toby a clairement montré que son coeur battait pour le club. On le ressent en tant que supporter".

L'Antwerp dos au mur

C'est forcément une autre affaire pour Vandenhaute : "D’un autre côté, on parle quand même de quelqu’un qui était supporter d’Anderlecht et reprendrait maintenant l’Antwerp. Comment cela va-t-il coller ? Sera-ce purement business ou aussi avec le cœur ? Il faudra attendre pour le savoir".

Le Great Old n'est toutefois pas en position de faire la fine bouche : "Il est très important que quelqu’un arrive avec des moyens. Nous avons connu des années fantastiques avec le titre, la Coupe et chaque année les Play-off I. Mais ces deux dernières saisons, cela a clairement décliné. L’Antwerp est un géant endormi qui s’est réveillé, mais il semblait à nouveau somnoler. Et c’est dommage pour un club pareil. Quiconque est allé aux matches à domicile ces deux dernières années a pris peu de plaisir. L’ambiance y est toujours, les supporters restent top, mais le jeu n’est plus à la hauteur".

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