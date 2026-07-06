🎥 Un doublé qui fera date : Erling Haaland boute le Brésil hors du Mondial !

La Norvège a pris son destin en main en éliminant le Brésil (1-2). Erling Haaland est encore un peu plus rentré dans l'histoire de son pays en plantant un doublé.

Avec sa génération dorée à elle, la Norvège faisait, comme les Diables Rouges huit ans plus tôt, face au révélateur brésilien : pour transformer un groupe talentueux en une équipe qui a écrit son histoire grâce à des victoires fondatrices face à de grandes nations en mondiovision, il fallait sauter le pas.

Face à un Brésil européanisé par Carlo Ancelotti, les Norvégiens ont parfaitement compris le message, pensant ouvrir le score après à peine trois minutes. Mais le but de Patrick Berg a été annulé pour un hors-jeu d'Alexander Sorloth.

Dix minutes plus tard, c'était au tour du Brésil de vibrer, quand l'arbitre a sifflé penalty pour une faute de Kristoffer Ajer sur Matheus Cunha. Bruno Guimarães s’est élancé, mais Ørjan Nyland a détourné son envoi. Le rythme a ensuite baissé, ne remontant qu'en toute fin de mi-temps, avec un arrêt de chaque gardien, respectivement devant Vinicius, puis Martin Odegaard ; 0-0 au repos.

Erling Haaland fait la différence dans le dernier quart d'heure

Le début du deuxième acte est à mettre à l'avantage du Brésil, avec une autre parade de Nyland devant Endrick et plusieurs autres situations chaudes dans le rectangle. Mais c'est un nom encore peu souvent cité dans l'histoire de cette rencontre qui a fini par faire pencher la balance, en faveur de la Norvège. Comme souvent, il n'en a fallu qu'une pour qu'Erling Haaland fasse mouche, en l'occurrence une offrande d'Andreas Schjelderup en guise de centre (79e, 0-1).

SATU UMPAN. SATU SUNDULAN. SATU GOL. 💥



Erling Haaland mencetak gol lewat heading khasnya dan membuat Norwegia unggul 1-0 atas Brasil! 🇳🇴👑 pic.twitter.com/BCfTwys3JW



— Badidoyo (@badidoyo) July 5, 2026

Face aux assauts brésiliens, le Cyborg a sécurisé la victoire des siens en faisant le break dans le temps additionnel, d'une frappe splendide (90+1e, 0-2). Et il a bien fait car quelques instants plus tard, le Brésil a fini par réduire le score, sur un penalty transformé par Neymar, provocateur en maître, puis en larmes au coup de sifflet final.

La Norvège signe donc un nouvel acte fondateur de sa montée en puissance dans le football international en éliminant le Brésil (1-2). Les Lions verront les quarts de finale et y affronteront l'Angleterre, vainqueure du Mexique au bout du suspense.