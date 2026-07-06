🎥 Une fin de match irrespirable : l'Angleterre résiste au Mexique à dix contre onze

L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale en venant à bout du Mexique (2-3). Le pays hôte a poussé tant et plus, en vain.

Soutenu par tout un pays, le Mexique a été le premier à porter le danger, sous la forme d'une tête plongeante de Raul Jimenez, détournée par Jordan Pickford au quart d'heure. En dehors de cela, l'essentiel du premier acte s'est joué dans le troisième quart d'heure.

C'est Jude Bellingham qui a décanté la situation pour l'Angleterre. D'abord en ouvrant le score de la tête à la 36e, puis en doublant immédiatement la mise deux minutes plus tard, à l'issue d'une belle combinaison avec Harry Kane (38e, 0-2).

2 GOALS IN 2 MINS BY JUDE BELLINGHAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/wD6UkyvkF7 — Kanishk (@jeene2yarr) July 6, 2026

Groggy mais pas KO, le Mexique a tout de suite répliqué via Quiñones, qui a a réduit l'écart d'une reprise en première intention sur coup franc (42e, 1-2). Le match était déjà sur un fil, la mi-temps est arrivée au bon moment pour les Anglais, qui ont tremblé sur une dernière grosse occasion de Raul Jimenez.

La rencontre a repris sur le même rythme en seconde mi-temps. L'Angleterre est passée à deux doigts du 1-3 avec un ballon de Nico O’Reilly sur le poteau, avant de se retrouver réduite à dix suite à un tacle inconsidéré de Jarell Quansah. Les Three Lions allaient devoir jouer en infériorité numérique pendant plus de 40 minutes.





L'Angleterre dans ses petits souliers

Et pourtant, ce sont bien les visiteurs qui ont réussi à se donner un peu d'air en faisant finalement le break sur penalty, Harry Kane profitant d'une faute du gardien mexicain sur Anthony Gordon (60e, 1-3). Pour les Anglais, cet avantage de deux buts a été providentiel : moins de dix minutes plus tard, le premier joker était déjà grillé par...Harry Kane, cette fois lui-même à la faute dans son rectangle pour permettre à Raul Jimenez de faire 2-3 sur penalty.

De quoi valoir à l'Estadio Azteca une fin de match terriblement nerveuse où le but anglais a été littéralement pris d'assaut. Les hommes de Thomas Tuchel ont plié mais n'ont pas rompu : l'Angleterre s'impose dans la douleur et verra bien les quarts de finale, ce sera contre la Norvège, vainqueure du Brésil plus tôt dans la nuit.