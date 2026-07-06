C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun
Photo: © photonews

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Les réactions se multiplient après la levée de la suspension de Folarin Balogun contre les Diables Rouges. Même Sepp Blatter y est allé de son petit commentaire.

Même si Cristiano Ronaldo avait déjà bénéficié de cet article 27 quelques mois avant la Coupe du Monde, l'affaire Balogun créé un remou sans précédent. Il faut dire que voir le président américain Donald Trump directement intervenir pour permettre aux Etats-Unis de disposer de leur attaquant est tout bonnement scandaleux.

Comme le rapporte le journaliste Romain Molina, bon nombre de représentants de la FIFA sont exaspérés par les courbettes de Gianni Infantino à la tête de leur organisation pour satisfaire aux lubies de Donald Trump. Le ras-le-bol est général mais difficilement exprimable par ceux qui sont sous contrat à la Fédération Internationale de Football.

La FIFA sous le feu des critiques

Ceux qui n'y siègent plus peuvent, en revanche, se lâcher. Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, a ainsi partagé son indignation sur les réseaux sociaux : "Les cartons rouges ne sont pas annulés par des coups de fil politiques. Ils sont annulés par les règles, les preuves et les instances indépendantes. Si un président américain intervient auprès du président de la FIFA – et qu'un joueur est soudainement acquitté d'un match d'exclusion de la Coupe du monde – la question est inévitable : Quo vadis, FIFA ? Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique", écrit-il.

Lire aussi… L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !
Si le Suisse, lui-même accusé de corruption tout au long de ses cinq mandats (il avait démissionné trois jours après sa dernière réélection) en vient à s'insurger des agissements en coulisse de la FIFA, on ne peut qu'en conclure que l'heure est grave. C'est notamment sous ses ordres que les Coupes du Monde 2018 et 2022 avaient été attribuées à la Russie et au Qatar. La FIFA n'a pas attendu Gianni Infantino pour copiner avec la politique internationale. Mais les ingérences sont encore moins dissimulées de nos jours.

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