Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges

Difficile de décrire le sentiment général après l'annonce que Folarin Bolagun pourrait jouer ce lundi que par ce mot : stupeur. Et un peu de colère, du moins chez ceux qui se laissent encore emporter par l'émotion d'une Coupe du Monde.

On ne va pas vous le cacher : après un mois de présence sur le sol américain pour couvrir la Coupe du Monde 2026, et même si beaucoup estiment (à juste titre) que nous avons une chance énorme d'y être, un peu de lassitude finit par s'installer. Trois matchs à Seattle et des aller-retour sur la côte ouest seulement jouent aussi leur rôle : comme pour les joueurs, rester au même endroit durant tout le tournoi ou presque a ses avantages et ses inconvénients.

Après le scénario délirant de Belgique-Sénégal, une forme de torpeur commençait même à s'emparer de nous : après tout, à cinq minutes près, les avions pour le vol retour étaient réservés. Cet USA-Belgique était presque du bonus : valait-il vraiment la peine d'aller prendre un avion pour une gifle face à l'Espagne à Los Angeles ? Ou pire, revivre un scénario à la 2018 et se faire sortir par la France en demis ? Pitié, plus jamais ça.

Un wake-up call appelé Folarin Balogun (ou Donald Trump)

Puis, ce dimanche matin, à l'approche de ce qui aurait dû n'être qu'une conférence de presse de plus, le choc : Folarin Balogun est finalement autorisé à jouer le 8e de finale, sur décision du comité disciplinaire de la FIFA... mais personne n'est dupe. Immédiatement, on repense à ces images de Trump et Infantino copains comme cochon à chaque apparition publique. À la façon dont le président de la FIFA s'est couché devant chaque injustice infligée par les États-Unis aux pays qualifiés, et surtout à l'Iran (mais n'oublions pas Aymen Hussein arrêté à son arrivée aux USA, les joueurs sénégalais contrôlés à même le tarmac...).

Puis, le post de la honte sur Truth Social : Donald Trump remerciant la FIFA d'avoir "pris la bonne décision". Même Vladimir Poutine durant la Coupe du Monde 2018 avait gardé une réserve salutaire ; le président des USA, qui ne montre pas une once d'intérêt pour le tournoi depuis son match d'ouverture, n'en a cure. Il remercie son ami Infantino, sur lequel il aurait, annonce encore un peu plus tard talkSport (avec qui nous avons pu en discuter), mis la pression très vite à la suite du carton rouge de Balogun.

Pire : le président américain aurait réuni, en compagnie du Secrétaire au Commerce Howard Lutnick et du chef de taskforce Andrew Giuliani une véritable équipe de choc constituée d'avocats (extérieurs au gouvernement) afin de chercher une brèche dans la sanction de leur attaquant. Ils auraient notamment souligné que l'utilisation du... ralenti par le VAR (?!) irait à l'encontre du règlement de la FIFA, selon l'homme de médias américain Clay Travis. Une véritable offensive légale téléguidée par la Maison Blanche.



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C'est alors qu'en nous s'est rallumé un feu éteint depuis quelques jours. Non, nous ne sommes pas prêts à plier gentiment bagages et à rentrer chez nous dès mardi en souhaitant bonne chance à Team USA pour la suite du tournoi. Avec ou sans Balogun, nous ne voulons plus qu'une chose : qu'enfin, les Diables Rouges montrent un visage digne de ce nom dans ce tournoi et ne laissent même pas l'occasion à l'arbitrage, qu'on s'attend à voir "made in USA" aussi, de nous flouer. Que si un penalty est sifflé pour Balogun, ce soit à 0-3, afin de sauver l'honneur que Donald Trump a retiré aux États-Unis il y a bien longtemps.

Tout cela, bien sûr, n'est pas dirigé contre des Américains qui tous, presque sans exception, ont été adorables depuis notre arrivée à Seattle. Nous nous sommes faits des amis dans cette belle ville, et ils soutiendront bien naturellement leur équipe nationale ce lundi. Fair-play et bonne chance à eux. Mais d'autres amis des quatre coins du monde, ainsi que des supporters étrangers rencontrés sur place, n'ont qu'une demande : "f*ck them up". Nous ne traduirons pas. Mais ce lundi, le reste du monde sera certainement derrière la Belgique...