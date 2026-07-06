Edito Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
| Commentaire
Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges
Photo: AI generated

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Difficile de décrire le sentiment général après l'annonce que Folarin Bolagun pourrait jouer ce lundi que par ce mot : stupeur. Et un peu de colère, du moins chez ceux qui se laissent encore emporter par l'émotion d'une Coupe du Monde.

On ne va pas vous le cacher : après un mois de présence sur le sol américain pour couvrir la Coupe du Monde 2026, et même si beaucoup estiment (à juste titre) que nous avons une chance énorme d'y être, un peu de lassitude finit par s'installer. Trois matchs à Seattle et des aller-retour sur la côte ouest seulement jouent aussi leur rôle : comme pour les joueurs, rester au même endroit durant tout le tournoi ou presque a ses avantages et ses inconvénients.

Après le scénario délirant de Belgique-Sénégal, une forme de torpeur commençait même à s'emparer de nous : après tout, à cinq minutes près, les avions pour le vol retour étaient réservés. Cet USA-Belgique était presque du bonus : valait-il vraiment la peine d'aller prendre un avion pour une gifle face à l'Espagne à Los Angeles ? Ou pire, revivre un scénario à la 2018 et se faire sortir par la France en demis ? Pitié, plus jamais ça.

Un wake-up call appelé Folarin Balogun (ou Donald Trump)

Puis, ce dimanche matin, à l'approche de ce qui aurait dû n'être qu'une conférence de presse de plus, le choc : Folarin Balogun est finalement autorisé à jouer le 8e de finale, sur décision du comité disciplinaire de la FIFA... mais personne n'est dupe. Immédiatement, on repense à ces images de Trump et Infantino copains comme cochon à chaque apparition publique. À la façon dont le président de la FIFA s'est couché devant chaque injustice infligée par les États-Unis aux pays qualifiés, et surtout à l'Iran (mais n'oublions pas Aymen Hussein arrêté à son arrivée aux USA, les joueurs sénégalais contrôlés à même le tarmac...). 

Puis, le post de la honte sur Truth Social : Donald Trump remerciant la FIFA d'avoir "pris la bonne décision". Même Vladimir Poutine durant la Coupe du Monde 2018 avait gardé une réserve salutaire ; le président des USA, qui ne montre pas une once d'intérêt pour le tournoi depuis son match d'ouverture, n'en a cure. Il remercie son ami Infantino, sur lequel il aurait, annonce encore un peu plus tard talkSport (avec qui nous avons pu en discuter), mis la pression très vite à la suite du carton rouge de Balogun. 

Pire : le président américain aurait réuni, en compagnie du Secrétaire au Commerce Howard Lutnick et du chef de taskforce Andrew Giuliani une véritable équipe de choc constituée d'avocats (extérieurs au gouvernement) afin de chercher une brèche dans la sanction de leur attaquant. Ils auraient notamment souligné que l'utilisation du... ralenti par le VAR (?!) irait à l'encontre du règlement de la FIFA, selon l'homme de médias américain Clay Travis. Une véritable offensive légale téléguidée par la Maison Blanche.

Lire aussi… "J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

Gianni Infantino - Donald Trump
© photonews

C'est alors qu'en nous s'est rallumé un feu éteint depuis quelques jours. Non, nous ne sommes pas prêts à plier gentiment bagages et à rentrer chez nous dès mardi en souhaitant bonne chance à Team USA pour la suite du tournoi. Avec ou sans Balogun, nous ne voulons plus qu'une chose : qu'enfin, les Diables Rouges montrent un visage digne de ce nom dans ce tournoi et ne laissent même pas l'occasion à l'arbitrage, qu'on s'attend à voir "made in USA" aussi, de nous flouer. Que si un penalty est sifflé pour Balogun, ce soit à 0-3, afin de sauver l'honneur que Donald Trump a retiré aux États-Unis il y a bien longtemps. 

Tout cela, bien sûr, n'est pas dirigé contre des Américains qui tous, presque sans exception, ont été adorables depuis notre arrivée à Seattle. Nous nous sommes faits des amis dans cette belle ville, et ils soutiendront bien naturellement leur équipe nationale ce lundi. Fair-play et bonne chance à eux. Mais d'autres amis des quatre coins du monde, ainsi que des supporters étrangers rencontrés sur place, n'ont qu'une demande : "f*ck them up". Nous ne traduirons pas. Mais ce lundi, le reste du monde sera certainement derrière la Belgique...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Etats-Unis - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 02:00 (07/07).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Etats-Unis
Folarin Balogun

Plus de news

"J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

"J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

22:40
1
"Shame on you !" : le Parti socialiste accuse la FIFA d'avoir favorisé les États-Unis dans l'affaire Balogun

"Shame on you !" : le Parti socialiste accuse la FIFA d'avoir favorisé les États-Unis dans l'affaire Balogun

21:34
1
"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun

"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun

20:04
3
Mauvaise nouvelle pour les Diables : Folarin Balogun, pourtant exclu, n'est finalement pas suspendu !

Mauvaise nouvelle pour les Diables : Folarin Balogun, pourtant exclu, n'est finalement pas suspendu !

19:13
4
L'Union Belge prête à saisir le tribunal d'arbitrage du sport dans le dossier Balogun !

L'Union Belge prête à saisir le tribunal d'arbitrage du sport dans le dossier Balogun !

01:37
L'Union Belge est furieuse et "étudie ses options" après la levée de la suspension de Folarin Balogun

L'Union Belge est furieuse et "étudie ses options" après la levée de la suspension de Folarin Balogun

21:40
3
La Maison Blanche aurait contacté la FIFA concernant Balogun : assiste-t-on à un scandale sans précédent ?

La Maison Blanche aurait contacté la FIFA concernant Balogun : assiste-t-on à un scandale sans précédent ?

21:20
"Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

"Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

20:37
"Il est d'une lenteur incroyable" : un Diable Rouge se fait démolir... par la presse néerlandaise

"Il est d'une lenteur incroyable" : un Diable Rouge se fait démolir... par la presse néerlandaise

19:30
1
Mauricio Pochettino est ravi : "99,99 % trouveront cette décision justifiée"

Mauricio Pochettino est ravi : "99,99 % trouveront cette décision justifiée"

00:41
1
Les États-Unis préviennent la Belgique : "Cette fois, ce sera sérieux"

Les États-Unis préviennent la Belgique : "Cette fois, ce sera sérieux"

19:00
C'est officiel : un membre du staff de Charleroi rejoint Besnik Hasi

C'est officiel : un membre du staff de Charleroi rejoint Besnik Hasi

23:40
Anderlecht pourrait recruter un double champion pour moins d'un million d'euros

Anderlecht pourrait recruter un double champion pour moins d'un million d'euros

23:20
Trois clubs de Ligue 1 se battent pour signer un jeune talent de Charleroi

Trois clubs de Ligue 1 se battent pour signer un jeune talent de Charleroi

23:00
Cristiano Ronaldo fait une énorme annonce avant d'affronter l'Espagne

Cristiano Ronaldo fait une énorme annonce avant d'affronter l'Espagne

22:02
Un bon présage face aux Etats-Unis ? L'arbitre en charge du match des Diables est tout sauf un inconnu

Un bon présage face aux Etats-Unis ? L'arbitre en charge du match des Diables est tout sauf un inconnu

12:00
1
L'AC Milan prépare un énorme dégraissage : faut-il s'inquiéter pour Saelemaekers et De Winter ?

L'AC Milan prépare un énorme dégraissage : faut-il s'inquiéter pour Saelemaekers et De Winter ?

21:03
Capitaine américain du Standard, Marlon Fossey nous préface Belgique - USA : "2014 est encore dans les têtes" Interview

Capitaine américain du Standard, Marlon Fossey nous préface Belgique - USA : "2014 est encore dans les têtes"

13:35
Changement de système pour Garcia ? "Nous ne sommes tout simplement pas assez solides pour jouer comme ça"

Changement de système pour Garcia ? "Nous ne sommes tout simplement pas assez solides pour jouer comme ça"

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/07: Kiaba Brughmans - Ferri Julià

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/07: Kiaba Brughmans - Ferri Julià

17:45
Diable Rouge à une reprise, Karel Snoeckx victime d'une agression et placé dans le coma

Diable Rouge à une reprise, Karel Snoeckx victime d'une agression et placé dans le coma

18:25
LIVE Coupe du monde 6/7

LIVE Coupe du monde 6/7

00:00
LIVE Coupe du monde 5/7 : le Paraguay se défend, inquiétude autour de la star du Maroc

LIVE Coupe du monde 5/7 : le Paraguay se défend, inquiétude autour de la star du Maroc

17:00
Un Belge nommé responsable du recrutement d'un club anglais historique

Un Belge nommé responsable du recrutement d'un club anglais historique

17:45
Le héros du Cap Vert a inscrit "une Lukebakio"... et Dodi le connaît bien !

Le héros du Cap Vert a inscrit "une Lukebakio"... et Dodi le connaît bien !

07:30
1
Avec ses recrues, l'Union ne fait qu'une bouchée du FCSB en amical

Avec ses recrues, l'Union ne fait qu'une bouchée du FCSB en amical

16:00
Axel Witsel livre une des clés d'USA-Belgique : "Nous avons les armes pour leur faire mal"

Axel Witsel livre une des clés d'USA-Belgique : "Nous avons les armes pour leur faire mal"

06:00
"Il peut devenir notre Kamiel Van De Perre" : Vincent Euvrard évoque le début de mercato du Standard Interview

"Il peut devenir notre Kamiel Van De Perre" : Vincent Euvrard évoque le début de mercato du Standard

15:15
1
🎥 On ne revivra pas le sketch d'Atlanta : voici les maillot que les USA et les Diables porteront lundi

🎥 On ne revivra pas le sketch d'Atlanta : voici les maillot que les USA et les Diables porteront lundi

05/07
Titulaire la saison prochaine : Genk prolonge un grand talent, pourtant pisté par le Bayern de Vincent Kompany

Titulaire la saison prochaine : Genk prolonge un grand talent, pourtant pisté par le Bayern de Vincent Kompany

14:00
Les Diables plongent le Sénégal dans la crise : les révélations folles sur le quotidien du groupe à l'hôtel

Les Diables plongent le Sénégal dans la crise : les révélations folles sur le quotidien du groupe à l'hôtel

11:00
L'avenir de Fossey, le cas Sutalo, l'absence d'Assengue : Vincent Euvrard évoque les sujets chauds du Standard Interview

L'avenir de Fossey, le cas Sutalo, l'absence d'Assengue : Vincent Euvrard évoque les sujets chauds du Standard

12:40
Après Nacho Ferri, Dévy Rigaux et Feyenoord veulent un autre joueur de Pro League à plus de 5 M€

Après Nacho Ferri, Dévy Rigaux et Feyenoord veulent un autre joueur de Pro League à plus de 5 M€

13:00
🎥 Ils n'ont pas pris une ride, ou presque : deux anciens d'Anderlecht régalent à l'autre bout de la planète

🎥 Ils n'ont pas pris une ride, ou presque : deux anciens d'Anderlecht régalent à l'autre bout de la planète

12:20
L'avantage des États-Unis face aux Diables ? "Nous pouvons maîtriser la Belgique et même la submerger"

L'avantage des États-Unis face aux Diables ? "Nous pouvons maîtriser la Belgique et même la submerger"

04/07
2
C'est signé : le Sparta Prague s'offre un transfert à 3,50 millions en Pro League

C'est signé : le Sparta Prague s'offre un transfert à 3,50 millions en Pro League

11:30

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 0-3 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 0-1 France France
Brésil Brésil 1-2 Norvège Norvège
Mexique Mexique 2-3 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 21:00 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 07/07 Belgique Belgique
Argentine Argentine 07/07 Egypte Egypte
Suisse Suisse 07/07 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved