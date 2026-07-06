Et sportivement, que change Balogun ? La drôle de réponse de Rudi Garcia

On a assez parlé des à-côtés, mais que représente la présence de Folarin Balogun sur le plan purement sportif ? Rudi Garcia a donné une réponse lapidaire, Thibaut Courtois a étayé.

La disponibilité de Folarin Balogun pour le match face à la Belgique ce lundi a été bien assez discutée sur le plan extra-sportif. Il fallait cependant aussi évoquer l'aspect sportif de cette présence, qui change tout de même beaucoup de choses pour les États-Unis, puisque l'attaquant de l'AS Monaco est leur meilleur buteur dans cette compétition.

Mais Rudi Garcia, lui, a été très clair. "Ce que ça change ? Rien du tout. La présence de Balogun change à 0% mon approche de ce match", affirme le sélectionneur des Diables Rouges. Une déclaration assez étonnante, à laquelle Thibaut Courtois a amené quelques nuances par la suite.

Les penaltys de Balogun seront travaillés

"C'est un bon joueur, mais nous devons battre les USA, pas Balogun. Nous voulons nous qualifier méritoirement sur le terrain. Bien sûr, il a un peu plus de vitesse peut-être que si c'était Pepi", reconnaît Courtois. "Mais le profil reste semblable, c'est une équipe qui va prendre les espaces et se diriger très vite vers le goal adverse".

Pour un gardien de but, la présence de Folarin Balogun change aussi l'identité du tireur de penaltys. "Nous allons préparer les tirs au but de Balogun avec le staff et nous seront prêts pour le onze qui démarre comme pour les joueurs qui rentrent. Le football, c'est plus qu'un seul joueur", conclut Thibaut Courtois.

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Quoi qu'il en soit, cette présence demain de Folarin Balogun n'en a pas fini de faire parler... et pourrait aussi faire peser une grosse pression sur les épaules du buteur américain. S'il passe au travers de son match, nous n'aimerions pas être à sa place...