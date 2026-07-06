Il n'y a pas que l'affaire Balogun : les Diables doivent aussi mettre fin à une malédiction en Coupe du Monde

Les Diables Rouges sont en pleine préparation pour leur huitième de finale contre les États-Unis. Les Belges affronteront le pays hôte dans la nuit de mardi et devront également venir à bout du public local. Une statistique inquiétante ne donne pas beaucoup de confiance aux Diables avant ce match.

Les Diables Rouges ont déjà fait vivre des émotions très contrastées aux supporters belges lors de cette Coupe du monde. Les matches contre l’Égypte (1-1) et l’Iran (0-0) ont tourné à la déception, tandis que les duels face à la Nouvelle-Zélande (1-5) et le Sénégal (3-2) ont provoqué l’euphorie. Après l’incroyable remontada contre les Lions de la Teranga, place désormais à un choc contre les États-Unis.

La malédiction du pays hôte

Le pays hôte réalise un excellent tournoi. Il a terminé la phase de groupes à la première place après des victoires contre le Paraguay (4-1) et l’Australie (2-0), ainsi qu’une défaite face à la Turquie (3-2). En seizièmes de finale, la Bosnie-Herzégovine s’est ensuite inclinée 2-0. Mauricio Pochettino et ses hommes sont confiance et abordent avec de bonnes sensations la rencontre face à la Belgique.

Les États-Unis surfent sur une dynamique positive et peuvent aussi s’appuyer sur l’histoire. La Belgique n’a en effet encore jamais battu un pays hôte en Coupe du monde. Les Diables ont déjà affronté à quatre reprises un organisateur et se sont à chaque fois inclinés.

Deux fois battus par le Mexique

En 1938, la Belgique avait affronté la France, pays hôte, à Paris et s’était inclinée 3-1. Lors du cinquième Mondial des Diables, en 1970, ils avaient perdu d’un rien contre le Mexique et avaient été éliminés.

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Lors de leur match d’ouverture du Mondial historique de 1986, les Mexicains s’étaient à nouveau montrés trop forts (1-2). Enfin, en 2002, les Diables n’étaient pas parvenus à se défaire du Japon, coorganisateur avec la Corée du Sud. Il est temps de mettre fin à cette malédiction.