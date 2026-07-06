"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino
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Jürgen Klopp n’a pas caché son désaccord après la levée de la suspension du buteur américain Folarin Balogun. L’entraîneur, qui s’apprête à prendre les rênes de l’Allemagne, a vivement critiqué Donald Trump et Gianni Infantino.

Une chose est certaine, cette décision de la FIFA de lever la suspension de Folarin Balogun pour affronter la Belgique ne fait pas l'unanimité. L'instance internationale est actuellement au cœur des critiques.

Jürgen Klopp a donné son point de vue sur cette décision au micro de MagentaTV. "Si Trump et Infantino (et que la Maison Blanche est intervenue) ont réellement pris cette décision, c’est insensé. Le football est à nous, pas à eux", a-t-il déclaré.

Il a ensuite fait passer un message à Gianni Infantino et Donald Trump : "Ces deux personnes, qui ne connaissent rien au foot, ne devraient pas s’en mêler. C’était un carton rouge. Il n’y a pas à discuter. Nous sommes désolés pour Balogun, car il n’a pas fait exprès. Mais c’est ce que dit le règlement."

Le coup d'envoi de cette rencontre entre les États-Unis et la Belgique sera donné dans la nuit de lundi à mardi (2h00). Une rencontre qui sera certainement énormément suivie, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons... Jürgen Klopp suivra très certainement cette rencontre avec un œil avisé, lui qui s'apprête à bientôt retrouver un banc.

Jürgen Klopp va devenir le nouvel entraîneur de la sélection allemande

Lire aussi… "La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total
En effet, Jürgen Klopp est aussi au cœur de l'actualité puisqu'il s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de l'Allemagne. Suite à l'échec de la sélection après son élimination en seizième de finale de la Coupe du monde face au Paraguay, Julian Nagelsmann a été limogé. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano a déclaré qu'un accord a été trouvé et cela ne semble alors plus être qu'une question de temps avant que l'information ne soit officialisée par la Fédération allemande de football.

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