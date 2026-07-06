"La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ?" : la presse internationale outrée par l'affaire Balogun

Scott Crabbé, journaliste football
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"La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ?" : la presse internationale outrée par l'affaire Balogun
Photo: © photonews
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La suppression de la suspension de Folarin Balogun contre les Diables Rouges fait grand bruit sur la scène internationale. Morceaux choisis d'une indignation devenue généralisée.

De par l'implication directe sur la rencontre de demain, c'est évidemment dans le clan belge que les premières réactions fortes ont été observées. Mais au vu du dangereux précédent créé par l'affaire Balogun, la presse internationale n'a pas tardé à s'emparer du scandale.

Sur FOX Sports, Thierry Henry se met dans le peau des Diables Rouges : "C’est une nouvelle que la Belgique n’apprend qu’au dernier moment. Cela risque de les démoraliser. On se prépare pour un match et soudain, il faut tout changer. Forcément, ça a un impact".

Sur ITV, Gary Neville va plus loin : "C’est scandaleux à tous les niveaux. Ce qui me dérange le plus, c’est qu’il devrait exister un système pour annuler les mauvaises décisions. Mais il n’y en a pas. Et maintenant, la FIFA décide, sans prévenir, de laisser quelqu’un jouer. Je serais furieux à la place de la Belgique. Mais ai-je été surpris ? Pas par cette bande-là".

Une jurisprudence pour les futur joueurs exclus ?

Ian Wright a embrayé : "Les suspensions sont faites pour être appliquée durant le tournoi. On parle d’intégrité, on parle de transparence, mais quand on regarde certaines des choses qui se sont passées dans ce tournoi avec certaines équipes, c’est honteux de voir comment les choses peuvent se dérouler. Surtout pour un joueur américain".

Il n'y a évidemment pas qu'en Angleterre que la nouvelle a fait parler. En Italie, la Gazzetta dello sport met les pieds dans le plat : "La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ? Accorder son pardon à Balogun va à l’encontre des principes du sport. La décision de la Fifa va au-delà de la logique et, surtout, au-delà de la justice et du respect des règles".

Lire aussi… Onze face à tout un pays : voici nos Diables Rouges pour USA-Belgique

"C’est un précédent trop dangereux pour ne pas susciter la polémique. Les textes de loi sont intouchables et doivent le rester. On ne change pas les règles en cours de route, on ne fait pas d’exceptions, même si une faille juridique le permet", poursuit la Gazzetta.

La planète foot déboussolée

Le journaliste Tancredi Palmeri est incrédule : "Jamais auparavant dans l'histoire de la Coupe du monde une règle n'avait été bafouée avec autant d'impudence. J'ai toujours admiré la volonté des États-Unis d'aller le plus loin possible, mais pas de cette manière. Je le regrette. Il n'y a jamais eu de précédent comparable. Changer le règlement en pleine compétition, et qui plus est, dans la compétition la plus importante au monde ! Uniquement pour favoriser les États-Unis".

En Espagne, AS y voit un précédent très dangereux : "Qu’il y ait eu ou non intervention de Trump, le fait est que cette décision va changer la donne dans ce type de tournois. Elle ouvre la voie à une situation où les différents comités, les procédures d’appel et les analyses vidéo prendraient le pas sur les décisions arbitrales".

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