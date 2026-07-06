L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !

Scott Crabbé, journaliste football
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L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !
Photo: © photonews
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Depuis la levée de la suspension de Folarin Balogun, le fameux article 27 du règlement de la FIFA fait beaucoup parler. Une utilisation officielle dans un tel contexte est sans précédent, mais la FIFA s'est déjà illustrer en grâciant quelques joueurs de la sorte.

L’annulation « partielle ou définitive » d’une suspension consécutive à une sanction disciplinaire sur le terrain est prévue par l’article 27 de la FIFA, qui autorise la Commission de discipline à lever une suspension à titre provisoire, à condition que le joueur concerné ne commette pas, pendant une période déterminée, une nouvelle infraction d’une gravité équivalente susceptible d’entraîner la révocation de cette levée. Voilà le cas utilisé à la FIFA pour permettre à Folarin Balogun de pouvoir disputer à la surprise générale le huitième de finale de la nuit prochaine contre la Belgique.

Selon L’Équipe, aucune trace de cet article 27 n’a été retrouvée avant 2019 dans les archives du Code de discipline, ce qui laisse supposer qu’il a été adopté sous la présidence de Gianni Infantino.

Garrincha et Ronaldo déjà sauvés par l'article 27

Un précédent remonte pourtant à 1962, quand la légende brésilienne Garrincha a été expulsée pour avoir donné un coup de pied à un adversaire en demi-finale de Coupe du Monde contre le Chili. À la surprise générale, la FIFA a levé la suspension de Garrincha, lui permettant ainsi de disputer la finale. Une aide précieuse qui a permis au Brésil de l'emporter 3-1 face à la Tchécoslovaquie.

Le football international a également été confronté à un cas plus récent, qui a même eu une influence sur cette Coupe du Monde. L'histoire concerne Cristiano Ronaldo, expulsé lors du match de qualification contre l’Irlande pour un coup de coude à un adversaire.

Lire aussi… C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun
CR7 avait initialement été suspendu trois matchs, ce qu'il lui aurait fait manquer l'entrée en lice du Portugal dans la compétition. Mais après réexamen de son dossier à la lumière de l'article 27, la FIFA avait réduit sa peine à un seul match ferme (deux des trois matchs de suspensions prescrits sont passés en sursis) lui permettant d'être présent dès le premier match contre le Congo.

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