Le Club de Bruges va toucher le pactole cet été grâce... à un Diable Rouge

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Le Club de Bruges va toucher le pactole cet été grâce... à un Diable Rouge
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Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole. Christos Tzolis est courtisé et sa vente s'annonce encore plus lucrative que prévu pour les Blauw en Zwart.

Le feuilleton Christos Tzolis s'emballe un peu plus ce week-end. Pendant que l'attaquant grec se repose en vacances, ses agents ne chôment pas. Les plus grands d'Europe lui tournent autour : de la Juventus à Manchester United, en passant par Galatasaray, Aston Villa et l'AS Rome, tout le monde prend la température. Mais c'est Arsenal qui a décidé de passer la seconde.

Les Gunners sont les premiers à avoir officiellement contacté le Club de Bruges pour annoncer qu'ils allaient dégainer une offre. Les discussions directes ont commencé entre les deux directions, qui cherchent à se mettre d'accord sur le montant du transfert.

Le Club de Bruges veut le maximum

Les discussions entre les deux clubs devraient s'accélérer très prochainement. Cependant, le Club de Bruges se montre gourmand et n'a pas l'intention de baisser le prix de son joueur. Les dirigeants ont été très clairs : pour l'obtenir, les Anglais vont devoir sortir le grand jeu.

Sous contrat jusqu'en 2029, l'ailier grec a une valeur marchande estimée à 40 millions d'euros selon Transfermarkt. Pour Bruges, ce montant est une base non négociable, et le prix final pourrait grimper beaucoup plus. Si Arsenal veut conclure l'affaire, le chèque final pourrait flirter avec la barre des 50 millions d'euros.

Arsenal devra remplacer Leandro Trossard

Avec les dossiers de Tzolis et d'Ordonez, Bruges pourrait faire exploser son record de vente dans les semaines à venir. Curieusement, l'avenir du Grec pourrait dépendre d' un autre joueur bien connu en Belgique : Leandro Trossard.

Arsenal ne retiendrait pas Trossard en cas de belle offre. Besiktas fait le forcing pour le récupérer juste après la Coupe du monde.

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