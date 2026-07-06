LIVE Coupe du monde 6/7
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Mauricio Pochettino est ravi : "99,99 % trouveront cette décision justifiée"
La levée de la suspension de Folarin Balogun fait sourire dans le camp américain. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a longuement réagi vendredi à cette décision, qui lui permettra de compter à nouveau sur son attaquant vedette face à la Belgique. (Lire la suite)
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