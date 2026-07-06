L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

L'UEFA a publié un communiqué critiqant vivement la décision de la FIFA de lever la suspension de Folarin Balogun. "Une ligne rouge" a été franchi selon l'instant européenne.

"La décision prise hier de suspendre, à titre probatoire pour une durée d'un an, l'application de la suspension automatique d'un match suite au carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun a franchi une ligne rouge", a entamé l'Union des associations européennes de football (UEFA).

L'instance a tenu à rappeler l'importance de respecter l'équité : "Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, fondements d'une compétition équitable, honnête et transparente. Si certaines règles peuvent parfois prêter à interprétation, ce n'est pas le cas ici. La suspension automatique d'un match minimum suite à un carton rouge n'est pas une option discrétionnaire et ne requiert pas la décision d'une instance compétente pour être mise en œuvre. Il s'agit d'un principe inscrit dans le règlement, qui ne saurait faire l'objet d'exceptions, a fortiori en cours de tournoi, alors que plusieurs autres joueurs se sont trouvés dans la même situation et ont purgé leur suspension sans problème."

Une décision qui menace l’intégrité de la compétition selon l'UEFA

"Lorsque la certitude des règles n'est plus garantie par leurs garants, l'intégrité du jeu est menacée et la crédibilité de la compétition compromise. De même, une telle décision crée un précédent dans le tournoi en cours, où des situations similaires exigeront désormais un traitement identique, au détriment de la compétition", a ajouté l'organisation européenne.

Une décision qui va bien au-delà d'une simple décision selon l'UEFA : "Le football est le sport le plus apprécié au monde car c'est un beau jeu et il inspire confiance car il est pratiqué partout selon les mêmes règles. Un tournoi n'est jamais un phénomène isolé et, s'il s'agit de la Coupe du Monde, il peut avoir des conséquences positives ou négatives sur le football dans son ensemble. Nous exprimons notre incrédulité face à une décision aussi inédite, incompréhensible et injustifiable."