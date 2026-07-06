Mauricio Pochettino est ravi : "99,99 % trouveront cette décision justifiée"

La levée de la suspension de Folarin Balogun fait sourire dans le camp américain. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a longuement réagi vendredi à cette décision, qui lui permettra de compter à nouveau sur son attaquant vedette face à la Belgique.

Balogun semblait initialement suspendu pour le duel contre les Diables Rouges après son carton rouge face à la Bosnie-Herzégovine, mais cette sanction a été annulée suite à une décision du comité disciplinaire de la FIFA. Une décision que Pochettino ne peut que saluer. "Nous devons célébrer cette décision. 99,99 % la jugeront justifiée", a déclaré l’Argentin en conférence de presse.

Bien que le sélectionneur américain ait surtout travaillé avec Ricardo Pepi comme avant-centre pendant la préparation, le retour de Balogun ne laisse guère de doute quant à sa place de titulaire contre la Belgique.

Selon Pochettino, les États-Unis ont d’ailleurs déjà suffisamment payé pour l’incident. "Contre la Bosnie, nous avons été assez punis en jouant trente minutes à dix. 99,99 % sont d’accord pour dire que ce n’était pas un carton rouge. Je crois en l’intégrité éthique du football et c’est pourquoi nous célébrons tous cette décision".

"On ne peut pas faire plus juste"

Le sélectionneur a aussi été interrogé sur les critiques du sélectionneur belge Rudi Garcia à propos de la situation. "Si j’étais dans une autre position, je dirais sans doute la même chose. Je connais Rudi Garcia et il doit défendre son équipe. L’éthique est importante, et on ne peut pas faire plus juste que cela. Si vous ne croyez pas que nous avons déjà été suffisamment punis, je ne sais plus quoi dire. Maintenant, nous pouvons affronter une bonne équipe comme la Belgique dans les bonnes conditions".

Pochettino a souligné qu’il n’avait joué aucun rôle dans la procédure qui a mené à la levée de la suspension. "Je n’ai pas été impliqué dans la décision. Je n’ai pas vu le message du président Trump. La fédération a travaillé dur pour défendre notre situation, mais je n’y ai pas pris part", assure-t-il.



Lire aussi… "J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire›

Lorsqu’on lui a ensuite demandé si Balogun allait débuter contre la Belgique, il a répondu avec un clin d’œil : "Peut-être que je le mettrai sur le banc, qui sait ?" Cette réplique a suscité des rires dans la salle de presse.

Pochettino critique le rôle de la VAR

Le rôle de la VAR a également été évoqué. Pochettino a réitéré son scepticisme bien connu à l’égard de l'assistance vidéo. "Il n’y a pas si longtemps, nous avons vu des situations similaires. C’est bon pour le football qu’une mauvaise décision puisse être corrigée. C’est pourquoi nous devons célébrer cela", sourit-il.

"Je n’ai jamais été un grand fan de la VAR. Lorsque vous regardez des images au ralenti, tout paraît bien pire que ce que c’était réellement. J’ai moi-même joué et, sur le terrain, on ressent ces situations autrement. Au ralenti, une phase semble souvent terrible".